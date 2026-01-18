Obavijesti

DIPLOMATSKA OFENZIVA

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Danski ministar o Grenlandu s predstavnicima Norveške, Velike Britanije i Švedske
Foto: YVES HERMAN

Danska je 'u suradnji s nekoliko europskih saveznica' objavila deklaraciju o Grenlandu u kojem stoji da je taj otok dio NATO-a i 'kolektivna odgovornost' njegovih članica

Admiral

Danski ministar vanjskih poslova u nedjelju započinje diplomatsku ofenzivu tijekom koje će posjetiti Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švedsku, tri zemlje saveznice iz NATO-a s čijim će predstavnicima razgovarati o jačanju sigurnosti na Arktiku, objavilo je njegovo ministarstvo. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump kaže da SAD pregovara s NATO-om o Grenlandu; odlazi na Floridu 04:13
Trump kaže da SAD pregovara s NATO-om o Grenlandu; odlazi na Floridu | Video: 24sata/Reuters

Lars Lokke Rasmussen u nedjelju boravi u Oslu, u ponedjeljak u Londonu, a u utorak u Stockholmu, prenosi agencija France Presse. 

Ti posjeti događaju se nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da će uvesti carine za osam zemalja koje su odlučile stacionirati svoje vojnike na Grenlandu, autonomnom danskom teritoriju kojeg američki republikanac svojata. 

Američki predsjednik optužuje te države – Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemsku i Finsku – da su se time uključile u „vrlo opasnu igru“. Svoja dva časnika šalje i Slovenija, no domovina prve dame SAD-a zasad nije dio Trumpovih sankcija. 

- U nestabilnom i nepredvidljivom svijetu Danskoj su potrebni prijatelji i bliski saveznici. Naše zemlje dijele mišljenje o nužnosti jačanja uloge NATO-a na Arktiku i imam očekivanja od rasprave o tome kako to postići - priopćio je Rasmussen. 

U nedjelju je planiran i izvanredni sastanak veleposlanika EU-a u Bruxellesu. 

Danska je „u suradnji s nekoliko europskih saveznica“ objavila deklaraciju o Grenlandu u kojem stoji da je taj otok dio NATO-a i „kolektivna odgovornost“ njegovih članica, podsjeća Rasmussen u priopćenju. 

