Obavijesti

News

Komentari 3
'NE POMAŽE NIKOME'

Nizozemski ministar: Trumpova prijetnja novim carinama zbog Grenlanda je ucjena

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Nizozemski ministar: Trumpova prijetnja novim carinama zbog Grenlanda je ucjena
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Nizozemski ministar vanjskih poslova je izjavio da je prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti nove carine europskim saveznicima dok ne pristanu prodati Grenland SAD-u 'ucjena'

Admiral

To što radi je ucjena... i nije potrebno. Ne pomaže savezu (NATO-u), a također ne pomaže Grenlandu, rekao je David van Weel u intervjuu na nizozemskoj televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump kaže da SAD pregovara s NATO-om o Grenlandu; odlazi na Floridu 04:13
Trump kaže da SAD pregovara s NATO-om o Grenlandu; odlazi na Floridu | Video: 24sata/Reuters

U objavi na mreži Truth Social u subotu Trump je rekao da će dodatne uvozne carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Finske i Velike Britanije - zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-ovu vježbu na Grenlandu.

Van Weel je rekao da je misija na Grenlandu imala za cilj pokazati spremnost SAD-a i Europe da pomogne u obrani Grenlanda te da se protivi Trumpovoj ideji vezanja diplomacije oko otoka i trgovine.

PRVA REAKCIJA Evo kako je hrvatska Vlada reagirala na Trumpovu prijetnju carinama zbog Grenlanda
Evo kako je hrvatska Vlada reagirala na Trumpovu prijetnju carinama zbog Grenlanda

Trump je rekao da se neće zadovoljiti ničim manjim od potpunog vlasništva nad Grenlandom, autonomnim teritorijem Danske, za koji je rekao da je ključan za sigurnost SAD-a zbog svog strateškog položaja i mineralnih nalazišta.

'SMRTNA PRESUDA ZA NATO' Sanchez: Američka invazija na Grenland učinila bi Putina najsretnijim čovjekom
Sanchez: Američka invazija na Grenland učinila bi Putina najsretnijim čovjekom

Čelnici Danske i Grenlanda rekli su da otok nije na prodaju i da ne želi biti dio Sjedinjenih Država.

GRENLAND MU JE 'TROFEJ' Analitičarka: Trump prijetnjom carinama želi podijeliti Europu
Analitičarka: Trump prijetnjom carinama želi podijeliti Europu

Veleposlanici 27 zemalja Europske unije sastat će se u nedjelju na hitnom sastanku kako bi razgovarali o svom odgovoru na Trumpovu carinsku prijetnju.

