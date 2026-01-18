Nizozemski ministar: Trumpova prijetnja novim carinama zbog Grenlanda je ucjena

To što radi je ucjena... i nije potrebno. Ne pomaže savezu (NATO-u), a također ne pomaže Grenlandu, rekao je David van Weel u intervjuu na nizozemskoj televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:13 Trump kaže da SAD pregovara s NATO-om o Grenlandu; odlazi na Floridu | Video: 24sata/Reuters

U objavi na mreži Truth Social u subotu Trump je rekao da će dodatne uvozne carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Finske i Velike Britanije - zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-ovu vježbu na Grenlandu.

Van Weel je rekao da je misija na Grenlandu imala za cilj pokazati spremnost SAD-a i Europe da pomogne u obrani Grenlanda te da se protivi Trumpovoj ideji vezanja diplomacije oko otoka i trgovine.

Trump je rekao da se neće zadovoljiti ničim manjim od potpunog vlasništva nad Grenlandom, autonomnim teritorijem Danske, za koji je rekao da je ključan za sigurnost SAD-a zbog svog strateškog položaja i mineralnih nalazišta.

Čelnici Danske i Grenlanda rekli su da otok nije na prodaju i da ne želi biti dio Sjedinjenih Država.

Veleposlanici 27 zemalja Europske unije sastat će se u nedjelju na hitnom sastanku kako bi razgovarali o svom odgovoru na Trumpovu carinsku prijetnju.