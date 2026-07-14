FOTO Dario Šimić u lisicama! Doveli su ga na ispitivanje

Dario Šimić uhićen je pod sumnjom da je nezakonito dobio dozvole za kamp u Tisnom. Doveli su ga na ispitivanje.

Uhićena je i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Ona je navodno sredila Šimiću dozvole za kamp.

24sata je već pisao o njoj. Bila je već uhićena vezano za probleme na Murteru. Tada su uhitili Zorana Pripuza, koji je u uvali Čigrađa napravio "kineski zid" i postavio dvije mobilne kućice. Sumnjali su da je upravo ona Pripuzu poptisala rješenje.

Kako doznajemo, uhićen je i HSS-ovac i vodički poduzetnik Marin Mikšić, za kojeg sumnjaju da je pomogao Šimiću.

- Jako sam iznenađen. Još se nismo susreli s ovime. Vjerujem u presumpciju nevinosti, no sutra ćemo na redovnoj sjednici pokrenuti postupak o političkoj odgovornosti. Imamo sud časti. Odlučivat ćemo o suspenziji do pravomoćne presude, ako do toga dođe. Sad je premalo informacija da predviđamo, ali evo, politička odgovornost mora biti u ovoj situaciji - rekao nam je predsjednik HSS-a Darko Vuletić.