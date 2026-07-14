Obavijesti

News

Komentari 13
STIGAO U MARICI

FOTO Dario Šimić u lisicama! Doveli su ga na ispitivanje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Dario Šimić u lisicama! Doveli su ga na ispitivanje
20
Zagreb: Dario Šimić doveden je na isptivanje u USKOK | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dario Šimić uhićen je zbog korupcije. Doveli su ga na ispitivanje

Dario Šimić uhićen je pod sumnjom da je nezakonito dobio dozvole za kamp u Tisnom. Doveli su ga na ispitivanje.

Zagreb: Dario Šimić doveden je na isptivanje u USKOK Zagreb: Dario Šimić doveden je na isptivanje u USKOK Zagreb: Dario Šimić doveden je na isptivanje u USKOK
18
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Uhićena je i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Ona je navodno sredila Šimiću dozvole za kamp.

ŽIVOTNA PRIČA Tko je Dario Šimić: Član Ćirinih 'vatrenih' stvorio je poslovno carstvo. I brata su uhitili lani...
Tko je Dario Šimić: Član Ćirinih 'vatrenih' stvorio je poslovno carstvo. I brata su uhitili lani...

24sata je već pisao o njoj. Bila je već uhićena vezano za probleme na Murteru. Tada su uhitili Zorana Pripuza, koji je u uvali Čigrađa napravio "kineski zid" i postavio dvije mobilne kućice. Sumnjali su da je upravo ona Pripuzu poptisala rješenje.

ZOVI NEDU ZA LAŽNI KAMP Tko je žena uhićena uz Darija Šimića? Pripuzu je potpisala rješenje za kamp na Murteru
Tko je žena uhićena uz Darija Šimića? Pripuzu je potpisala rješenje za kamp na Murteru

Kako doznajemo, uhićen je i HSS-ovac i vodički poduzetnik Marin Mikšić, za kojeg sumnjaju da je pomogao Šimiću.

- Jako sam iznenađen. Još se nismo susreli s ovime. Vjerujem u presumpciju nevinosti, no sutra ćemo na redovnoj sjednici pokrenuti postupak o političkoj odgovornosti. Imamo sud časti. Odlučivat ćemo o suspenziji do pravomoćne presude, ako do toga dođe. Sad je premalo informacija da predviđamo, ali evo, politička odgovornost mora biti u ovoj situaciji - rekao nam je predsjednik HSS-a Darko Vuletić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Uhićeni Dario Šimić i HSS-ovac Marin Mikšić: Evo kako iz zraka izgleda sporni kamp
AKCIJA USKOK-A

Uhićeni Dario Šimić i HSS-ovac Marin Mikšić: Evo kako iz zraka izgleda sporni kamp

Sumnja se da je Šimić preko Nede Livljanić, optužene i sa Zoranom Pripuzom, nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe...
Dan D za oboljele dječake: 'Vjerujemo da će im HZZO odobriti hitno potreban lijek'
KLJUČNA ODLUKA

Dan D za oboljele dječake: 'Vjerujemo da će im HZZO odobriti hitno potreban lijek'

HZZO danas odlučuje hoće li odobriti lijek za dječake oboljele od Duchenneove mišićne distrofije. Roditelji su pozitivni i vjeruju u to da će im djeca što prije dobiti lijek
Rusi bacili bombu od tri tone na Orihiv! Šire se jezive snimke
STRAŠNO

Rusi bacili bombu od tri tone na Orihiv! Šire se jezive snimke

Riječ je o fragmentacijskoj bombi ukupne mase tri tone, od čega eksplozivno punjenje teži oko tonu i pol

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026