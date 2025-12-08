Grad planira rekonstrukciju doma za starije, energetsku obnovu dvorane, niže cijene vrtića i subvencije za prijevoz, uz očekivanje otvaranja 50 novih radnih mjesta.
Daruvar odobrio proračun od 15,4 milijuna eura za 2026.
Gradsko vijeće Daruvara većinom glasova prihvatilo je proračun za 2026. od 15,4 milijuna eura usmjeren na nastavak kapitalnih investicija, jačanje socijalne politike i razvoj komunalne infrastrukture.
Gradonačelnik Damir Lneniček naglasio je na sjednici održanoj u ponedjeljak da je proračun uravnotežen, razvojan i socijalno osjetljiv te istaknuo da se njime osiguravaju uvjeti za dovršetak ključnih gradskih projekata.
Među većim ulaganjima za 2026. su rekonstrukcija i proširenje doma za starije i nemoćne, vrijedna gotovo dva milijuna eura, energetska obnova dvorane Sokol, uređenje nogometnog igrališta s umjetnom travom te završetak radova u Frankopanskoj ulici.
Grad Daruvar će nastaviti s nizom socijalnih mjera, uključujući isplatu božićnica, stipendije učenicima, financiranje produljenog boravka u školama i subvencioniranje ulaznica za termalni vodeni park.
Lneniček je rekao i da se u Daruvaru od prosinca primjenjuju nove, niže cijene vrtića. Za drugo dijete u vrtiću roditelji plaćaju 50 posto, a za treće i svako sljedeće dijete boravak je besplatan. Ta odluka ostaje na snazi i u idućoj godini. Od 1. studenog uvedeno je i gradsko sufinanciranje javnog linijskog prijevoza, što je nova mjera za poboljšanje dostupnosti te usluge svim građanima.
Pored ulaganja u infrastrukturu, Grad najavljuje i podršku kulturnim i sportskim udrugama, Turističkoj zajednici, kao i subvencije u poljoprivredi.
Istaknuo je također da u 2026. očekuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mjesta, ponajviše zahvaljujući dovršetku obnove Daruvarskih toplica i proširenju kapaciteta doma za starije, koji će moći primiti 20-ak novih korisnika.
