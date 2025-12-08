Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA RADNA MJESTA

Daruvar odobrio proračun od 15,4 milijuna eura za 2026.

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Daruvar odobrio proračun od 15,4 milijuna eura za 2026.
Daruvar: Izgradnja nove sportske dvorane i vanjskih bazena i Daruvarskim toplicama | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Grad planira rekonstrukciju doma za starije, energetsku obnovu dvorane, niže cijene vrtića i subvencije za prijevoz, uz očekivanje otvaranja 50 novih radnih mjesta.

Gradsko vijeće Daruvara većinom glasova prihvatilo je proračun za 2026. od 15,4 milijuna eura usmjeren na nastavak kapitalnih investicija, jačanje socijalne politike i razvoj komunalne infrastrukture.

Gradonačelnik Damir Lneniček naglasio je na sjednici održanoj u ponedjeljak da je proračun uravnotežen, razvojan i socijalno osjetljiv te istaknuo da se njime osiguravaju uvjeti za dovršetak ključnih gradskih projekata.

NOVI VRTIĆI, ŠKOLE... Zadar za 2026. izglasao najveći proračun u povijesti grada u vrijednosti 194,5 milijuna eura
Zadar za 2026. izglasao najveći proračun u povijesti grada u vrijednosti 194,5 milijuna eura

Među većim ulaganjima za 2026.  su rekonstrukcija i proširenje doma za starije i nemoćne, vrijedna gotovo dva milijuna eura, energetska obnova dvorane Sokol, uređenje nogometnog igrališta s umjetnom travom te završetak radova u Frankopanskoj ulici.

Grad Daruvar će nastaviti s nizom socijalnih mjera, uključujući isplatu božićnica, stipendije učenicima, financiranje produljenog boravka u školama i subvencioniranje ulaznica za termalni vodeni park.

Lneniček je rekao i da se u Daruvaru od prosinca primjenjuju nove, niže cijene vrtića. Za drugo dijete u vrtiću roditelji plaćaju 50 posto, a za treće i svako sljedeće dijete boravak je besplatan. Ta odluka ostaje na snazi i u idućoj godini. Od 1. studenog uvedeno je i gradsko sufinanciranje javnog linijskog prijevoza, što je nova mjera za poboljšanje dostupnosti te usluge svim građanima.

GLASAT ĆE PROTIV Riječki SDP: Prijedlog proračuna neinovativan i neprihvatljiv
Riječki SDP: Prijedlog proračuna neinovativan i neprihvatljiv

Pored ulaganja u infrastrukturu, Grad najavljuje i podršku kulturnim i sportskim udrugama, Turističkoj zajednici, kao i subvencije u poljoprivredi.

Istaknuo je također da u 2026. očekuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mjesta, ponajviše zahvaljujući dovršetku obnove Daruvarskih toplica i proširenju kapaciteta doma za starije, koji će moći primiti 20-ak novih korisnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio
POKUŠAVA OPRAVDATI KUKAVIČKI ČIN

Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio

Nakon vala osuđujućih reakcija, Kumerle se oglasio videom u kojem pokušava opravdati svoj postupak. Nazvao ga je "spontanim performansom"
VIDEO Hrvat spasio tinejdžericu od seksualnog predatora u Londonu: Morao sam reagirati!
SKOKO ODUŠEVIO BRITANCE

VIDEO Hrvat spasio tinejdžericu od seksualnog predatora u Londonu: Morao sam reagirati!

"Potrčao sam prema njima, čuo muškarca kako nešto viče na stranom jeziku, dok je djevojčica vikala da ju je uhvatio za stražnjicu, morao sam reagirati", govori nam Skoko
Obitelj i prijatelji shrvani: 'Svi smo voljeli našu Rominu, ovo je užas! Ostali smo bez riječi...'
FEMICID U RIJECI

Obitelj i prijatelji shrvani: 'Svi smo voljeli našu Rominu, ovo je užas! Ostali smo bez riječi...'

Rominu V. (23) našli su na stubištu zgrade izbodenu. Trag krvi vodio je do stana u kojem je bio Fran B. (24). Pokraj njega našli su dva noža...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025