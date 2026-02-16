Obavijesti

News

Komentari 0
POTVRDILO VIJEĆE

Davidu M. Smith treći mandat na čelu Instituta Ruđer Bošković

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Davidu M. Smith treći mandat na čelu Instituta Ruđer Bošković
Zagreb: Dodjela nagrada "Nikola Tesla – Genij za budućnost" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Upravno vijeće Institut Ruđer Bošković jednoglasno potvrdilo novi četverogodišnji mandat ravnatelju, ističući infrastrukturne projekte vrijedne više od 100 milijuna eura i jačanje međunarodnih partnerstava

Admiral

Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković (IRB) potvrdilo je na sjednici održanoj u ponedjeljak treći uzastopni četverogodišnji mandat Davidu M. Smithu za ravnatelja Instituta čime je, ističu, potvrđen kontinuitet upravljanja u razdoblju intenzivne modernizacije.

"Ovime je potvrđen kontinuitet upravljanja Institutom u razdoblju intenzivne modernizacije infrastrukture, jačanja međunarodnih partnerstava te povezivanja znanosti s potrebama gospodarstva i društva", priopćili su s IRB-a nakon sjednice. Odluka Upravnog vijeća IRB-a uslijedila je nakon razmatranja pozitivnog mišljenja Natječajnog odbora i jednoglasne odluke Znanstvenog vijeća IRB-a.

ZA UČINKOVITIJE LIJEČENJE Europska platforma ruši prepreke u istraživanju raka: Znanstvenici udružuju snage
Europska platforma ruši prepreke u istraživanju raka: Znanstvenici udružuju snage

Smith je rekao da je tijekom osam godina na čelu IRB-a naučio da uvijek postoji "sljedeći izazov" i da nema prostora za opuštanje. Kazao je da stoji iza pristupa koji je nazvao -  stabilnost, usklađivanje i napredak, s ciljem osiguravanja čvrstih temelja i okruženja u kojem zaposlenici mogu biti fokusirani na izvrsnu znanost i transfer znanja društvu.

Tijekom njegovog mandata IRB je ostvario mjerljive pomake u infrastrukturnom razvoju, stabilizaciji financiranja i jačanju međunarodne pozicije, priopćeno je s Instituta. Među ključnim iskoracima je kapitalni projekt O-ZIP vrijedan gotovo 108 milijuna eura, uključujući 18 milijuna za znanstvenu opremu. Istaknuto je i da je IRB potpisao Programski ugovor s Ministarstvom znanosti za 2024.–2027., s naglaskom na razvoj mladih istraživača i suradnju s gospodarstvom.

SIGURNOST NA INTERNETU Microsoft objavio novo istraživanje povodom Dana sigurnijeg interneta
Microsoft objavio novo istraživanje povodom Dana sigurnijeg interneta

Od kraja 2021. IRB je ugovorio 31 projekt u programu Obzor Europa, a 2025. Institut je primljen u alijansu EU-LIFE - mrežu neovisnih vodećih instituta u znanostima o životu, čime je hrvatska znanost bolje pozicionirana u Europi. U Madridu je potpisan MIDA sporazum za projekt DONES, ključnu infrastrukturu za testiranje materijala potrebnih za buduće fuzijske elektrane, važan za znanost ali i domaće tvrtke. 

U siječnju je predstavljeno da će Hrvatska kroz IRB i DIH Innovamare preuzeti ulogu regionalnog koordinacijskog centra CLC South u okviru EIT Water jednog od najvećih europskih konzorcija za more, vode i plavu ekonomiju, ukupne vrijednosti 150 milijuna eura tijekom šest godina, s 50 osnivačkih partnera iz 24 zemlje.

VIRGT-1 Virovitica kreće s istraživanjem geotermalne energije: Prva bušotina na 1.300 m dubine
Virovitica kreće s istraživanjem geotermalne energije: Prva bušotina na 1.300 m dubine

Dr. sc. David M. Smith je istaknuti znanstvenik u području kemije s međunarodnim ugledom. Objavio je 75 radova indeksiranih u Web of Science. Diplomirao je magistrirao i doktorirao na Australian National University, dobitnik je Dekanove nagrade za najbolji doktorski rad. Poslijedoktorski se usavršavao na IRB-u i u okviru Zaklade Alexander von Humboldt.

Na IRB-u je napredovao je do ravnatelja (2018.). Dobitnik je nagrade HAZU "Lavoslav Ružička" (2008.) te više stipendija i donacija. Aktivan je u međunarodnim i nacionalnim odborima, recenzent je časopisa, gostujući predavač u računalnoj kemiji i voditelj domaćih i europskih projekata. Aktivan je i u stručnim tijelima i odborima na nacionalnoj i europskoj razini, uključujući programske i radne skupine povezane s programom Obzor Europa te izradu zakonodavnog okvira za znanost i visoko obrazovanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
POBUNA U ZAGORJU

Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Ekskluzivno objavljujemo i dva nalaza Ministarstva koja potvrđuju nezakonitosti, ali daju uvid kako je županija skrivala od građana da im se sprema otimanje čak 1,1 milijuna kvadrata za solarne elektrane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026