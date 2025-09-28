Obavijesti

Davor Božinović: Ova tragedija sa svadbe će obilježiti njihove živote, društvo to mora osuditi!

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
Našice: Spaljivanje droga oduzetih u kriminalističkim istraživanjima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon tragičnog završetka svadbe u Šibeniku, na kojoj je od ozljeda zadobivenih signalnom raketom preminula žena, javnosti se obratio i ministar Davor Božinović

Tražiti paralelu zašto je netko nešto što ima svoju svrhu u zaštiti i spašavanju iskoristio da bi to koristio na svadbi da bi sebi i svima koji su tamo bili priuštio tragediju koja će obilježiti njihove živote, to moramo osuditi. Ne samo u pravosudnom smislu, to mislim da će ići svojim tijekom, ali mislim da to zaslužuje i društvenu osudu, rekao je ministar Božinović u kratkom obraćanju javnosti povodom tragedije na svadbi u Šibeniku te izrazio sućut obitelji poginule.

Izjavio je kako se radi o teškoj zlouporabi i kršenju zakona i novlaštenoj uporabi od strane odrasle osobe. 

- Signalna raketa ima dozvolu za korištenje, ali samo u posebnim okolnostima, primjerice za spašavanje na moru - rekao je. Izjavio je da se nije tražila nikakva dozvola za korištenje takvih sredstava te da je cijeli niz prekršenih zakonskih odredbi.

Podsjetio je da je bilo ovakvih situacija te spomenuo slučaj kad je interventna intervenirala na svadbi i pritom javno prozvana. 

- A sada se traži pojačana represija. Nećemo valjda raditi detekciju na svakoj svadbi. Teško mi je ovo razumjeti - rekao je. 

Božinović je rekao kako je MUP inicirao da se postroži europska direktiva o pirotehnici, jer cirkuliraju proizvodi koji nisu sigurni.

Dodao je da signalnim raketama nema mjesta na vjenčanjima te da se šalje loša poruka, ali i da počinitelju može prijetiti do 15 godina zatvora.

