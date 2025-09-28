'Svi smo bili u šoku, nikako ne možemo vjerovati da je netko od baklje poginuo na svadbi'

Veliko svadbeno slavlje u Šibeniku završilo je tragedijom u subotu. Naime, jedan od uzvanika je ispalio signalu raketu, a posljedice su bile kobne za uzvanicu koja je od ozljeda preminula.

- Oko 19 sati u Šibeniku u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana u blizini katedrale sv. Jakova, prilikom ispaljivanja pirotehničke naprave- rakete došlo je do ozljeđivanja ženske osobe, koja je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj bolnici u Šibeniku. Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje - objavila je šibenska policija.

Pokretanje videa... 00:41 Užas u Šibeniku: Preminula je žena koju je pirotehnička naprava pogodila na svadbi | Video: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dok je trajao policijski očevid svatovi su nijemo gledali i nisu mogli vjerovati što se dogodilo.

Foto: Šibenik.in/Čitatelj

- Bilo je čudno, svi su bili u stanju šoka jer nitko nije mogao niti pomisliti da bi se nešto ovako tragično moglo dogoditi. Ozračje nakon tragedije je bila užasno, što je jasno, ali baš zloslutno i nadrealno - ispričao je uzvanik na svadbi.

Brzo se pročulo da je ispaljena u pod, odbila se i pogodila nesretnu ženu u glavu, dok neki drugi svjedoci tvrde da nije bilo odbijanja o pod, već da je nesretnu ženu raketa pogodila ravno u glavu.

- Svašta se uvijek može dogoditi, ali na ovom svadbenom piru koja se nije ni održao čak nije bilo previše pirotehnike kako to obično biva. Ali, užas je ovo, da je netko izgubio život na svadbi - kaže nam svjedok.

Foto: Šibenik.in/Čitatelj

Nažalost, dovoljan je samo jedan potez da se iz slavlja sve premetne u tragediju.

- Opće je poznato svima da se signalne rakete ne ispaljuju ako nije potreba - kazali su nam u policiji te kako zakon poznaje kazne koje se naplaćuju ako se one koriste bez opravdanog razloga.

Vijest o tragediji se brzo proširila Šibenikom.

Foto: Čitatelj 24sata

- Čuo sam tu strašnu vijesti u šoku sam, izvan sebe. Ne mogu ništa reći u ime nadbiskupije, ali po meni bi država ovo trebala zabraniti sva pirotehnička sredstva jer kako inače djelovati - kazao je don Oleg Petrović, voditelj Biskupijskog arhiva Šibenik.

Muškarac je priveden u prostorije policije, a čeka se završetak istrage te za kakvo će djelo muškarac, koji je ispalio raketu, biti terećen.

Policija još jednom apelira da se ne koristi pirotehnika, pogotovo ne u mjestima na kojima ima mnogo ljudi.

Umjesto svadbene povorke, plesa i radosti, trenutak nesmotrenosti pretvorio je jedan od najvažnijih događaja u životu u tragediju. Uzvanica koja je došla ispratiti mladence u novi život, kući u Knin se neće vratiti, i to sve zbog običaja u kojem se stvara mnogo buke pucnjavom, ispaljivanjem raketa, paljenja baklji.