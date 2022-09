Debeljak o mazutu kod Splita: 'Imali smo viška. Dovezli smo ga cisternama i satrli u more...'

Nešto poslije 14 sati u utorak na području oko Brodosplita onečišćeno je more teškim gorivom. O tome je u srijedu s vlasnikom Brodosplita Tomislavom Debeljakom u Dnevniku Nove TV razgovarao Mario Jurič. Na pitanje je li mazut koji se razlio škverski Debeljak odgovara: "Pa evo, baš u zadnjih otprilike šest mjeseci se javilo puno profesionalnih istraživačkih novinara koji to stvarno sve u tančine provjere čije i je i kako je tako da sam odlučio govoriti baš potpunu istinu." "A pogotovo me onda i mama zove i kaže 'šta mi to nisi rekao'. Tako da sad, priznat ću, imali smo viška mazuta u Samoboru i u Kninu pa smo doveli dvije cisterne i to smo tu satrali unutra u more. Ali za pet godina neće toga više biti", govorio je Debeljak.

Jurič je ponovio pitanje, je li mazut iz Brodosplita ili nije.

"Nije to šala na stranu. Vi ste profesionalni novinar, profesionalna televizija. Moram reći istinu jer će me mama sutra opet pitati zašto to nisam rekao", nastavio je Debeljak.

Jurič ga je suočio s tvrdnjama bivšeg radnika škvera koji tvrdi da se u rupe ubacivao otpad, između ostalog i mazut.

"Nismo jednu rupu nego smo jedno sto rupa iskopali. Nismo stavili samo to. Mi vam imamo i tvornicu vijaka u Kninu koju ne radimo mehaničkim putem kao svi u svijetu nego kemijskim. Mi smo teška kemijska industrija. Onda tu tešku kemiju, zato što radimo vijke, unutra stavljamo. A sad smo isto odlučili da ćemo raditi i fuziju matice vijka pa će biti atomskog otpada", rekao je. Jurič ga je pitao zašto tako razgovara.

"Pa zato što sam rekao da ću konačno govoriti istinu. Mislim da je oko 20 tona, dvije cisterne. Ja sam jednu vozio, Preko noći, u četiri ujutro smo došli i istrpali smo tu i sve super", objasnio je.

Složio se da tema razgovora nije šala. "Da, nije. Profesionalnim novinarima uvijek ćemo reći istinu", nastavio je u istom tonu.

"Nije šala. Jel' mazut tu? Ali čistimo, to će biti riješeno", kazao je i dodao da je potkupio one koji govore da je mazut možda došao iz Lore.

