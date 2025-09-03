Debeljak upao na sjednicu Grada Splita i napao novinare: 'Hoćemo sada na detektor laži?'

Gradsko vijeće Splita održalo je tematsku sjednicu koja je trebala biti posvećena brodu Moby Drea, plovilu s azbestnim pločama koje je prije nekoliko tjedana uplovilo u splitski škver, piše Morski.hr. Kako je brod napustio Hrvatsku, tema sjednice je bila "budućnost Brodosplita i brodogradnje u Splitu".

Na sjednicu je jutros došao i vlasnik splitskog škvera Tomislav Debeljak. Želio je sudjelovati na sjednici i održati prezentaciju o poslovanju Brodosplita, no nije mu dopušteno. Gradonačelnik Tomislav Šuta, prenosi tportal, uoči sjednice je kazao da ga je Debeljak osobno nazvao i zatražio sudjelovanje na sjednici.

- Ali u konzultaciji s predsjednikom Gradskog vijeća odlučeno je da se nisu stekli uvjeti da sudjeluje i održi prezentaciju - rekao je.

Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić je objasnio da se Debeljaku ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer nije uputio službeni zahtjev tri dana ranije.

Bojan Ivošević, bivši zamjenik gradonačelnika, kazao je da se o “staljinističkom postupanju” po kojemu se Debeljaku ne dopušta iznositi mišljenje.

- Upravo vi ste u prošlom mandatu skupljali ljude po ulicama i dovodili ih na sjednice bez ikakve najave. Ovdje se radi o vlasniku brodogradilišta o kojemu se raspravlja, a ne date mu govoriti - rekao je.

U Gradskom se vijeću zatim dulje vrijeme raspravljalo o tome tko će predložiti pozivanje Debeljaka na sjednicu, oko čega su se sukobili Ivošević i bivši SDP-ovac Davor Matijević. Ivošević ga je optužio da se prodao HDZ-u, a obrušio se i na predsjednika gradskog vijeć.

- Čuo sam da vam je gradonačelnik danas zabranio da Debeljak bude tu - tvrdio je Ivošević.

Kada je proglašena 10-minutna pauza, Tomislav Debeljak napisao je zahtjev da mu se dozvoli sudjelovanje i predao ga predsjedniku Gradskog vijeća, no o zahtjevu se nije glasalo jer ga, prenosi tportal, nitko od vijećnika nije stavio na glasovanje, prenosi Telegram.

Za vrijeme sjednice, Debeljak je u Gradskom vijeću dao izjavu za medije u kojoj je kazao da su mu odvjetnici rekli kako je “ustavno pravo i obveza grada da kada se o nekome nešto sudi, a ovdje je stvar bi li nekome oduzeli koncesiju, pozvati nekoga da se brani”.

- Inače smo gori nego Sjeverna Koreja - rekao je novinarima Debeljak.

- Mi se čudimo jer nismo dobili poziv. Ja 27.8. nazovem gradonačelnika, on mi kaže: 'Ako brod ode, možete doći'. Prije dva dana, kada sam obavještavao sve što znamo sa svoje strane, jer mi ne znamo kada će brod otići, to je na vlasniku broda, nazvao sam i rečeno mi je da mogu doći, bez papirologije. Sad dođem i ne možemo održati prezentaciju. Ono što sam htio reći jest da nam brojke nitko ne može ukrasti i to ću poslati medijima - kazao je i pozvao novinare da dođu iza 14 sati u Brodosplit na održavanje prezentacije.

Debeljak se zatim sukobio s novinarima oko pitanja o otkazima 170 radnika jedne od njegovih tvrtki-kćeri. Rekao je da je zbog toga i želio održati prezentaciju.

- Kada vidite, onda ćete shvatiti zašto otkazi. Vidjet ćete nakon prezentacije. Nismo mi dali otkaze, shvatit ćete nakon prezentacije. Hoćemo ići na detektor laži? Vi sada mislite da smo mi krivi pa ćemo vidjeti što mislite nakon što vidite prezentaciju - rekao je.

Na ponovljeno pitanje zašto je 170 radnika dobila otkaze, na što je on odgovorio: “I ja se pitam”. Poručio je da otkaze radnicima nije dao on, već stečajni upravitelj.

- Nakon prezentacije ćete vidjeti, pa onda sudite kako ili što. Ja sam na vašoj strani apsolutno i ja sam taj koji od malih nogu zapošljava, a ne daje otkaze - kazao je Debeljak.

Novinari su ga upitali i zašto ga država godinama štiti, na što je on kazao: "Vidi se kako me štiti". Nije želio odgovoriti što se točno nalazi u prezentaciji, no kratko je kazao da se radi o "cjelovitoj informaciji o škveru".