Talijanski brod s azbestom odlazi iz splitskog škvera, počinje bitka protiv Debeljaka

Iako je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i uoči lokalnih izbora progovarao o pitanju Brodosplita odnosno prostora kojim se škver koristi i njegovoj mogućoj prenamjeni, saga oko talijanskog broda 'Moby Drea' i azbesta koji se tamo trebao skidati iz njegove unutrašnjosti samo je ubrzala cijelu priču. Za srijedu je najavljena tematska sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se iznijeti prijedlozi o, kako navodi Šuta, "o budućnosti brodogradnje i upravljanju prostorom Brodosplita, koji će biti upućen predsjedniku Vlade i nadležnim ministarstvima". Po 'Moby Drea' u međuvremenu je stigao tegljač s Malte koji bi ga iz hrvatskih voda trebao otegliti najkasnije 2. rujna, odnosno u utorak. Kako neslužbeno doznajemo, takav scenarij je i najizgledniji. U Brodosplitu objašnjavaju tek kako odluka o tome u kojem trenutku će isploviti ovisi o vlasniku. Kako doznajemo, Brodosplit u ovom slučaju ne bi trebao platiti nikakve penale zbog neobavljena posla, s obzirom da je odluka da mora napustiti hrvatske državne vode donesena na višim instancama.

Što se tiče Šutine ideje o prenamjeni škvera koji 'leži' na 400 tisuća četvornih metara prostora koji bi se dijelom izuzeo iz koncesije, o tome trebaju odluku donijeti državne institucije s obzirom da je država prostor s Tomislavom Debeljakom sklopila do 2032. godine.

Ogromni pogon škvera naime, odavno nije u isključivoj službi gradnje velikih brodova, a jedan od posljednjih brodova koji je tamo izgrađen je i luksuzni jedrenjak 'Golden Horizon', najveći je brod s križnim jedrima na svijetu dug 162 metra kojeg Debeljak već nekoliko godina pokušava prodati. Njegovu gradnju naručila je tvrtka Star Clipper te se prvo zvao 'Flying Clipper', ali je zbog kašnjenja u izgradnji i isporuci ugovor raskinut. Nakon rješavanja pravne zavrzlame vraćen je u splitski škver gdje godinama stoji na vezu, ali i na stranicama za prodaju gdje se nudi da oko 110 milijuna eura.

Da u Brodosplitu financijska situacija nije dobra govori i podatak o dugu Gradu Splitu od 1,8 milijuna eura za komunalije i još dva milijuna eura državi za koncesiju što bi trebao biti dovoljan argument da se otvore pitanja o mogućoj prenamjeni dijela škverske luke.