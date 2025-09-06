Obavijesti

NAPUSTILI SU ZEMLJU

Vučić i Brnabić izvrijeđali europarlamentarce: 'Najgori EU ološi su došli u Novi Sad...'

Piše Ivan Jukić,
Beograd: Središnja svečanost obilježavanja Dana Ministarstva unutarnjih poslova i Dana policije održana je u Obrazovnom centru Makiš | Foto: M.K./ATAImages/PIXSELL

Skandal u Srbiji! Vučić uvrijedio europske Zelene, delegacija napustila zemlju. Rasprava u Europskom parlamentu slijedi, prijeti se promjenom politike prema Srbiji

Visoka delegacija Europske zelene stranke (EGP), koja je na poziv Zeleno-lijevog fronta boravila u Srbiji, jutros je napustila zemlju nakon otvorenih uvreda i prijetnji koje su stigle od najvišeg državnog vrha. U delegaciji su bili Rasmus Nordqvist, danski zastupnik u Europskom parlamentu, i Vula Tsetsi, supredsjedateljica Europskih Zelenih iz Grčke.

Iz Zeleno-lijevog fronta poručili su da je podrška europskih Zelenih snažna poruka solidarnosti građanima Srbije: "Europska zelena stranka jasno je pokazala da Europa ne smije šutjeti dok se u Srbiji provodi represija i uništava demokracija."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jučer je oštro napao europske Zelene koji su došli u Novi Sad pružiti podršku studentima i građanima na prosvjedima. Na konferenciji za medije ponavljao je kako je riječ o “ološu” i ustvrdio da stranci žele “rušiti Srbiju”.

– Najgori europski ološ večeras je došao u Novi Sad. Srbija će se boriti i biti snažnija nego ikad - poručio je Vučić, najavivši da će 20. rujna “pokazati snagu srpske zemlje”.

Slično se oglasila i predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je na društvenim mrežama optužila europarlamentarce da sudjeluju u “ilegalnim i nasilnim okupljanjima”, prozvavši ih za licemjerje.

"Predsjednik Srbije nas je vrijeđao..."

Vula Tsetsi oštro je odgovorila na napade srbijanskog državnog vrha:
– Predsjednik Srbije nas je vrijeđao, prijetio nam i lagao. Takvo ponašanje je neprihvatljivo i zahtijeva čvrst odgovor - napisala je.

Europski Zeleni najavili su da će se obratiti Europskoj komisiji i zatražiti promjenu politike EU prema Srbiji. O ovom incidentu raspravljat će se i idući tjedan na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, na koju su pozvani i predstavnici srpske oporbe.

Tko su političari koje napada vlast?

Rasmus Nordqvist zastupnik je Zelene ljevice u Europskom parlamentu, a ranije je bio član danskog parlamenta Folketinga. Fokusira se na klimatske politike, održivi razvoj i socijalnu pravdu.

Vula Tsetsi iz Grčke izabrana je krajem 2024. za supredsjedateljicu Europske zelene stranke. Po struci urbanistica, gotovo dva desetljeća radila je kao glavna tajnica zastupničke skupine Zeleni/EFA u Europskom parlamentu.

Odlazak delegacije Europskih Zelenih dodatno zaoštrava odnose Beograda i Bruxellesa uoči ključnih rasprava o europskom putu Srbije. Incident je otvorio pitanje granica političkog dijaloga, ali i sigurnosti stranih političara u zemlji koja se deklarativno nalazi na putu europskih integracija.

