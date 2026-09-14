Delegaciju HRS-a napali u BiH: Izbornog kandidata pogodili kamenom u glavu, ozlijeđen je

Delegacija Hrvatske republikanske stranke (HRS) napadnuta je 13. rujna u Ravnom, a kandidat te stranke Božo Raguž zadobio je teške ozljede glave, priopćili su iz HRS-a. Prema njihovim navodima, u delegaciji su bili Vesna Šunjić, Danijela Džakula, Slaven Bevanda, Slavko Zovko i Božo Raguž, koji su u Ravno došli snimiti predizborni video ispred zgrade Općine, piše Dubrovački dnevnik.

Iz HRS-a tvrde da je najprije došlo do verbalnog sukoba, nakon čega je uslijedilo naguravanje. Potom je, prema njihovim tvrdnjama, jedna od prisutnih osoba Raguža pogodila velikim kamenom u glavu.

- Delegacija HRS-a je namjeravala snimiti predizborni video ispred zgrade općine, kada su prvo besramno verbalno napadnuti, jer je 'općina privatna', da bi nakon naguravanja kandidata Božu Raguža jedna od prisutnih osoba iz velike blizine, svom snagom, ogromnim kamenom pogodila u glavu, naveli su iz stranke.

Raguž je nakon napada zbrinut, a iz HRS-a su zahvalili djelatnicima Hitne pomoći Ravno, Policijske postaje Ravno i Centra urgentne medicine u Mostaru. Iz stranke su se osvrnuli i na Ragužev ratni put, navodeći da je bio među hrvatskim braniteljima koji su među prvima ušli u Ravno tijekom rata.

- Božo Raguž je jedan od hrvatskih branitelja koji je među prvima ušao u Ravno u Domovinskom ratu, svjedočio zločinima koji su se dogodili u ovom mjestu, oskvrnuću crkve i katoličkih obilježja. Čovjek koji je doslovno prao krv s oltara crkve, poručili su iz HRS-a.