Deseci HDZ-ovaca mogu otvoriti šampanjac nakon nagodbe Josipe Rimac: Neće na sud!

Sudnica zagrebačkog suda trebala je uskoro ugostiti broj HDZ-ovih dužnosnika koji nije viđen još od afere Fimi Medija u kojem je HDZ kao stranka pravomoćno osuđen za izvlačenje novca. Pognute glave jer su već sve priznali, kao svjedoci bi došli: bivša ministrica regionalnog razvoja, bivši ravnatelj Carinske uprave, bivši ravnatelj Policijske akademije, državni tajnik i državna tajnica u Ministarstvu branitelja, bivši šef HEP-ove velike tvrtke, glavni tajnik Ministarstva zdravstva, bivša predstojnica ureda ministrice poljoprivrede, načelnica sektora u Ministarstvu pravosuđa, bivša pomoćnica ministra gospodarstva, inspektorica Ministarstva pravosuđa, bivša načelnica općine...

Svi ovi ljudi su zaboravljeni. Svi oni su sudjelovali s Josipom Rimac (danas udanom Pleslić) u protuzakonitim radnjama. Od namještanja državnih ispita svojoj rodbini i prijateljima, preko sređivanja poticaja tvrtkama koje ih nisu zaslužile i nezakonitog zapošljavanja, pa do zakonskih izmjena koje bi pogodovale točno određenim tvrtkama. Ovaj popis funkcija, čak i bez navođenja njihovih imena, pokazuje sistemsku korupciju i potpuno pobija narativ koji vladajući pokušavaju prodati građanima svaki put nakon uhićenja nekog njihova člana.

A on glasi: "Korupcija je djelo pojedinca s imenom i prezimenom, a ne sustava. Sustav se protiv nje bori".

Kad se pogledaju svi uključeni samo u jednoj od tri optužnice protiv bivše kninske kraljice, vidi se ono što svi znaju, a vladajući pokušavaju osporiti. Bilo za poslovni uspjeh, bilo za posao ili prolazak ispita, bolje je imati dobru vezu nego ideju, znanje i stručnost. U optužnici je opisana i lakoća s kojom su svi dogovarali ove nezakonitosti. Kao da je to normalan, svakodnevni posao.

Nagodba znači da nitko od njih više neće pričati u sudnici niti će javnost slušati kako sve funkcionira na najvišim razinama. U HDZ-u mogu zato otvoriti šampanjac. Mogli bi i skupiti donacije za pomoć Josipi za plaćanje kazne uz poruku i njoj i Uskoku - samo se vi nagodite i u druga dva slučaja.