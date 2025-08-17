Indonezija se nalazi na takozvanom 'Pacifičkom vatrenom prstenu', visoko seizmički aktivnoj zoni, gdje se različite ploče na Zemljinoj kori susreću i stvaraju veliki broj potresa
DVOJE LJUDI U KRITIČNOM STANJU
Deseci ozlijeđenih u potresu magnitude 6,0 u Indoneziji
Deseci ljudi ozlijeđeni su u potresu magnitude 6,0 koji je rano u nedjelju pogodio središnji Sulawesi u Indoneziji, priopćila je tamošnja agencija za ublažavanje katastrofa (BNPB).
Potres, na dubini od 10 km, pogodio je regiju Poso i osjetio se u obližnjim područjima.
Dvadeset devet osoba je ozlijeđeno, od kojih dvije kritično, navodi se u priopćenju agencije.
Za sada nema izvješća o smrtnim slučajevima, dodao je BNBP.
Indonezija se nalazi na takozvanom "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni, gdje se različite ploče na Zemljinoj kori susreću i stvaraju veliki broj potresa.
