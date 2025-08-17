Obavijesti

DVOJE LJUDI U KRITIČNOM STANJU

Deseci ozlijeđenih u potresu magnitude 6,0 u Indoneziji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Platforma X

Indonezija se nalazi na takozvanom 'Pacifičkom vatrenom prstenu', visoko seizmički aktivnoj zoni, gdje se različite ploče na Zemljinoj kori susreću i stvaraju veliki broj potresa

Deseci ljudi ozlijeđeni su u potresu magnitude 6,0 koji je rano u nedjelju pogodio središnji Sulawesi u Indoneziji, priopćila je tamošnja agencija za ublažavanje katastrofa (BNPB).

Potres, na dubini od 10 km, pogodio je regiju Poso i osjetio se u obližnjim područjima.

Dvadeset devet osoba je ozlijeđeno, od kojih dvije kritično, navodi se u priopćenju agencije.

Za sada nema izvješća o smrtnim slučajevima, dodao je BNBP.

Indonezija se nalazi na takozvanom "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni, gdje se različite ploče na Zemljinoj kori susreću i stvaraju veliki broj potresa.

