Detalji brutalnog napada na mladiće ispred kluba u ZG-u: Jednog napadača još traže

Zagrebačka policija je provela istragu nad četiri hrvatska državljana zbog sumnje da su fizički napali dvojicu mladića (19 i 20). Naime, 8. ožujka oko 3.30 na području Centra na raskrižju Ulice Josipa Runjanina i Ulice Đure Crnatka, ispred noćnog kluba, prvo su napali 19-godišnjaka te ga udarali nogama i šakama, a onda su napali i 20-godišnjaka, koji je pokušao spriječiti napad, piše PU zagrebačka.

Mladići su lakše ozlijeđeni u napadu, a liječničku pomoć pružili su im u KBC-u Zagreb.

- U događaju, osumnjičeni su dvojicu mladića lakše ozlijedili i na taj ih način nasiljem i iživljavanjem doveli u ponižavajući položaj na javnom mjestu, dok im je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenih Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli posebno izvješće te su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku - priopćila je policija.

Istraga se nastavlja za još jednim počiniteljem, koji im je trenutno nedostupan.