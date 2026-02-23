Detalji drame Hrvata na planini u Crnoj Gori: 'Trojica propala, vodič se derao da paze i nestao'

U jednom trenutku, dok su se kretali po terenu, čuli su krik. Vodič Ćazim rekao je da se paze i njih trojica su propala. Dva Hrvata su se zaustavila, vjerojatno su stali na rubu snijega i zaustavili se cepinima ili već nekako. Dozivali su Ćazima, ali nije se javljao.

Ispričao nam je to Fidan Abazi, voditelj potrage kosovske gorske služba traganja i spašavanja, koji je s kolegama prošlog vikenda bio u akciji na planini Hajla. Riječ je o masivu na granici Kosova i Crne Gore, s najvišim vrhom od 2403 metra, koji je pohodila grupa planinara HPD-a Mosor iz Splita. Ondje ih je u subotu vodio Ćazim Fetahović, planinar s više desetljeća iskustva, koji je zbog svojeg znanja i pothvata bio poznat i omiljen u planinarskim krugovima u našem dijelu Europe.

Kako su okupljeni ispričali spasiocima, sve se odvijalo u gustoj magli, samo 100 metara od vrha. Ondje je Ćazim propao kroz snježni nanos, tzv. strehu, formiranu zbog jakog vjetra i nagomilavanja snijega iznad strme padine.

- Zaprimljena je SOS poruka od grupe hrvatskih planinara, koja je izvijestila da je planinar iz Crne Gore skliznuo u klisuru na sjevernoj padini vrha Hajla i izgubio svaki kontakt s ostatkom grupe. Atmosferski uvjeti u tom području bili su vrlo teški, što je značajno zakompliciralo akciju potrage i spašavanja - objavili su kosovski spasioci.

U akciju su krenuli odmah u subotu, no zbog ekstremnih meteoroloških uvjeta potragu su pomaknuli na nedjelju. U pomoć im je, priča Abazi, došao planinar i skijaš Semir Kardović.

- On je na skijama krenuo u potragu i prvi je pronašao rukavice, ruksak, a potom i tijelo. Bilo je 250-300 metara niže od mjesta pada. Mi smo došli pomoći pri izvlačenju s planine. Grupa Hrvata o svemu je dala iskaz i policiji - rekao je Abazi, čija je grupa ondje bila uz dozvolu crnogorskih vlasti.

- Ćazima smo svi znali, poštovali i voljeli. Znali su ga svi na Balkanu, bio je čudo koliko je volio planinu. Sigurno je da su svi uz njega bili spremni i opremljeni za uspon. Inače ih on nikad ne bi poveo - kaže Abazi.

Iz HPD-a Mosor u ponedjeljak su nam tek kratko rekli kako su svi njihovi članovi "živi i zdravi" te su se vratili kući. Ne mogu prežaliti Ćazima, koji nije bio član društva, ali im je bio prijatelj.

- Dragi naš Ćazime, zahvalni smo nebu na svakom zajedničkom trenutku, na svim nezaboravnim uspomenama iz Prokletija u kojima si nam bio daleko više od domaćina i vodiča. Hvala ti za Jezerce i Đeravicu, za Kolate i Karanfile, a posebno za Hajlu koju si nam otkrio pozvavši nas prije četiri godine prvi puta u svoj drugi dom. Počivaj u miru, dragi naš prijatelju, a obitelji, prijateljima i cjelokupnoj planinarskoj zajednici izražavamo iskrenu sućut! - pišu mosoraši.

Inače, ovo društvo prošle je godine u listopadu izgubilo tri člana. U Julijskim Alpama u Sloveniji odnijela ih je lavina pred očima drugih prijatelja i planinara.