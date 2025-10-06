Stručnjak za spašavanje: Lavina vas žive zakopa, šanse za spas su najbolje u prvih 15 minuta!

Kad se lavina pokrene, snijeg se od silnog trenja blago rastopi. No čim ona stane, taj snijeg se smrzne i poprimi karakteristike cementa. On je sličniji ledu nego snijegu. Nemoguće je kopati po njemu bilo čime osim metalnim alatom. Lopate od čvrste plastike tu pucaju. Ako ostanete zatrpani do torza, s jednom rukom vani, teško da ćete se moći sami spasiti. Oni unutra su doslovno 'živi zakopani'.

Ispričao nam je to Nikola Brebrić, gorski spašavatelj HGSS-ove stanice Zagreb i član odjela za skijanje i lavine, koji se posebno obučavao za spašavanje iz lavina.

Upravo taj planinski fenomen urušavanje velike mase snijega kriv je za smrt tri hrvatska planinara na planini Tosc u slovenskim Alpama. Zatrpalo ih je u nedjelju tijekom spuštanja u dolinu. Tijelo prvog nađeno je isti dan, dok su dvojicu braće spasioci pronašli u ponedjeljak.

Iako su planirali jesenski uspon, Brebrić kaže kako za lavinu nije presudno godišnje doba.

- One ovise o količini novonapadalog snijega, a ondje ga je u jednom danu palo 30 i više centimetara. To je glavni parametar i predstavlja najveću opasnost. Druga su nagibi. Lavine najčešće nastaju na mjestima gdje su oni između 30 i 45 stupnjeva. Na blažim padinama su manje vjerojatne, a na strmijima snijeg se sam makne još dok pada, ne zadržava se u toj mjeri - pojašnjava spasilac.

Najvažnija je, kaže, prevencija i praćenje prognoze. Ako su meteouvjeti loši, najbolje je ne ići u to područje.

Trodjelna oprema

- Ako već krenete, ne krećite se u grupi. Držite razmak od 10 do 15 metara. Ako nekoga i povuče, da vam drugi mogu pomoći. Treća stvar je da sa sobom nosite trodijelnu lavinsku opremu koja se sastoji od lavinskog primopredajnika, metalne, aluminijske lopate i sonde - kaže spasilac.

Sklopiva lopata je najbolji alat za kopanje, kompaktna je i lagana. Sonda je zapravo sklopivi štap, dug tri metra kojim se pretražuje zatrpano područje, dok je lavinski primopredajnik aparat veličine mobitela. On ima dvostruku funkciju, emitiranje signala u slučaju nužde i primanje signala drugog čovjeka u potrazi.

- On se koristi jer funkcionira na niskoj frekvenciji koja prolazi kroz snijeg, za razliku od onih koje mobitel inače koristi. O tome mi interno obučavamo naše članove, ali i druge planinare - kaže spasilac.

Postoji i tzv. lavinski airbag, kojeg često koriste skijaši koji skijaju po neutabanim i divljim stazama.

- To je doslovno ruksak koji se nosi na leđima. Ima mjesta za hranu i vodu, kao i složen zračni jastuk. On se ne napuhuje automatski nego ga osoba mora pokrenuti. Aktivira se povlačenjem ručke na gurtnama, koja aktivira zračni jastuk. On se prvo napuhuje oko glave kako bi spriječio traumu. Svojom veličinom održava čovjeka na vrhu lavine gdje su šanse za preživljavanje veće - kaže spasilac.

'Probajte plivati'

Ako je kasno i lavina vas ulovi, tu je potrebna snalažljivost i sreća. Prvo što bi čovjek trebao napraviti je probati se uloviti za nešto čvrsto kao što su stablo ili kamen.

- Ako ne uspijete, probajte 'plivati', ostati na površini. Lavina se ponaša kao rijeka i veće su šanse da ćete se osloboditi ako ste prvi vrhu. Ako vas zatrpa, pokušajte ostati smireni. Stavite ruke preko lica kako bi se stvorio zračni džep, kako bi imali što više zraka - priča spasilac.

Kao uzrok smrti u lavinama, naveo je tri najčešća razloga.

- To su trauma od nekog udarca, pothlađivanje i najčešći je upravo gušenje. Zato je najvažnije da nikad niste sami i da drugi znaju što treba raditi. Prvih 15 minuta je ključno za spašavanje, kasnije to pada - kaže spasilac i dodaje da oni često vježbaju upravo brzo lociranje i spašavanje.

- Ako imate primopredajnik i pomoć je blizu, u roku od minute će vas iskopati. Ako ga nemate, pred spasiocima je doslovno igla u plastu sijena. Traži se po sektorima i to je sporije i neefikasnije - kaže spasilac.