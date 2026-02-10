Obavijesti

BLOKIRALI CESTU

Detalji nesvakidašnje pljačke u Italiji: Lažni policajci, eksploziv i kalašnjikovi, uhićena dvojica

Detalji nesvakidašnje pljačke u Italiji: Lažni policajci, eksploziv i kalašnjikovi, uhićena dvojica
Foto: Twitter

Na brzoj cesti između Brindisija i Leccea napadači su inscenirali policijsku akciju, blokirali promet i digli blindirano vozilo u zrak. U pucnjavi s karabinjerima nitko nije ozlijeđen

Prava scena iz kriminalističkog filma odigrala se u jutarnjim satima na jugu Italije. Na brzoj cesti SS613, koja povezuje Brindisi i Lecce, organizirana i naoružana skupina napala je vozilo za prijevoz novca, a tijekom dramatične akcije došlo je i do razmjene vatre s karabinjerima.

Napad se dogodio u blizini mjesta Tuturano. Prema navodima talijanskih medija, riječ je o pomno isplaniranoj operaciji u kojoj su napadači koristili više vozila, uključujući automobile s plavim rotacijskim svjetlima kako bi stvorili dojam službene policijske kontrole.

Lažna intervencija omogućila im je da zaustave promet i izdvoje blindirani kombi tvrtke BTV Battistolli. Ubrzo nakon toga cesta je dodatno blokirana vozilima postavljenima poprijeko kolnika, koja su potom zapaljena. U pojedinim izvješćima navodi se da su zapaljena najmanje dva automobila kako bi se u potpunosti zatvorila dionica ceste.

Napadači su bili teško naoružani. Talijanski mediji pišu da su koristili automatsko oružje, uključujući puške tipa kalašnjikov, kao i eksploziv kojim su pokušali probiti oklop vozila za prijevoz novca.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli karabinijeri, nakon čega je izbila pucnjava. Iako je situacija bila iznimno opasna, zasad nema informacija o ozlijeđenima. Niti policajci, niti zaposlenici vozila za prijevoz novca, kao ni civili, nisu stradali, iako je jedno policijsko vozilo pogođeno hicem.

U opsežnoj policijskoj akciji uhićene su dvije osobe za koje se sumnja da su sudjelovale u napadu. Dio skupine uspio je pobjeći, a potraga za preostalim osumnjičenicima još traje.

Zbog očevida i uklanjanja zapaljenih vozila, dionica ceste SS613 između 8. i 13. kilometra, na području San Pietro Vernotica, bila je zatvorena u oba smjera. Promet je satima bio preusmjeren alternativnim pravcima.

Za sada nema službene potvrde jesu li napadači uspjeli otuđiti novac iz blindiranog kombija. Istraga je u tijeku, a talijanske vlasti pokušavaju rekonstruirati cijeli tijek napada i utvrditi točan broj sudionika.

