TRAGEDIJA U VIŠNJANU

Detalji strave u Istri: Vozač mrtav, dijete teško ozlijeđeno

63-godišnji vozač preminuo je na mjestu događaja, vozačica iz drugog vozila je lakše ozlijeđena, a dijete je zadobilo teške tjelesne ozljede

Istarska policija priopćila je detalje prometne nesreće u kojoj je smrtno je stradao 63-godišnjak, dok dijete ima teške ozljede. Jučer oko oko 13.20 sati na cesti ŽC5222 u općini Višnjan, 63-godišnjak se teretnim automobilom pulskih registracijskih oznaka kretao iz smjera Vranići prema Barićima.

- On dolaskom do nepreglednog zavoja nije prilagodio brzinu kretanja stanju i uvjetima na cesti, uslijed čega je prešao na suprotnu kolničku traku. Tom prilikom udario je u drugi teretni automobil pulskih oznaka kojim je upravljala 33-godišnjakinja, a u kojem se kao putnik nalazilo dijete. Od siline udara, vozilo kojim je upravljala vozačica odbačeno je izvan kolnika - priopćili su detalje iz policije.

63-godišnji vozač preminuo je na mjestu događaja, dok je dijete iz drugog vozila zadobilo teške tjelesne ozljede. Vozačica je u nesreći lakše ozlijeđena, a tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije.

Dionica županijske ceste ŽC5222 bila je zatvorena za sav promet tijekom trajanja očevida. Promet se u tom razdoblju odvijao obilaznim pravcima preko Vižinade i Baderne.

