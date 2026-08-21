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BJEŽAO KOMBIJEM

DETALJI STRAVE U SLANOM Ukrao pištolj pa si oduzeo život

Piše Veronika Miloševski,
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DETALJI STRAVE U SLANOM Ukrao pištolj pa si oduzeo život
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Zaštitar koji je radio u novčarskom objektu u Novoj Mokošici dojavio je policiji da mu je tijekom kratkog razgovora nepoznati muškarac iz futrole izvukao službeno vatreno oružje

Muškarac (31) pronađen je mrtav u kombiju nakon što je zaštitaru ukrao pištolj u Novoj Mokošici. Riječ je o državljaninu Bosne i Hercegovine koji je imao privremeni boravak u Hrvatskoj. Prema policiji, muškarac je nakon krađe pobjegao prema Splitu, a potom je počinio samoubojstvo.

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Sve se dogodilo u četvrtak nešto poslije 15 sati. Zaštitar koji je radio u novčarskom objektu u Novoj Mokošici dojavio je policiji da mu je tijekom kratkog razgovora nepoznati muškarac iz futrole izvukao službeno vatreno oružje.

Nakon toga muškarac je pobjegao i ušao u parkirani kombi. Naglo je krenuo, pri čemu je udario u parkirani automobil i oštetio ga, a zatim nastavio voziti prema izlazu iz naselja.

Policija je odmah na teren poslala sve raspoložive snage. Jedna ophodnja ubrzo je na području Trstenog uočila kombi na državnoj cesti D-8, u smjeru Splita, te krenula za njim.

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Tijekom vožnje iz kombija se čuo pucanj, no vozilo je nastavilo vožnju. Zaustavilo se na proširenju uz cestu u mjestu Slano.

Policajci su tada pregledali vozilo i na mjestu vozača pronašli beživotno tijelo muškarca. Mjesto događaja je osigurano, a očevidom je rukovodilo Županijsko državno odvjetništvo.

Utvrđeno je da je 31-godišnjak počinio samoubojstvo oružjem koje je prethodno otuđio od zaštitara.

Tijelo je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice, gdje će biti obavljena obdukcija. Za vrijeme očevida promet na tom dijelu državne ceste D-8 odvijao se naizmjenično jednim prometnim trakom, uz regulaciju policijskih službenika.

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Usluge zaštite mentalnog zdravlja možete besplatno i bez uputnice dobiti i u savjetovalištima za mentalno zdravlje koje pripadaju županijskim zavodima za javno zdravstvo i zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba, uz predočenje zdravstvene iskaznice.

Njihove kontakte možete vidjeti na sljedećoj poveznici: https://www.hzjz.hr/aktualnosti/adrese-sluzbi-za-mentalno-zdravlje-i-prevenciju-ovisnosti-zupanijskih-zavoda-za-javno-zdravstvo/

Ukoliko su teškoće s kojima se suočavate preplavljujuće i osjećate da Vam je žurno potreban razgovor, možete nazvati sljedeće telefone za pružanje psihološke pomoći:

Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h

Savjetodavna linija za roditelje i djecu, svakim danom od 9 do 20 | za djecu 116 111| za roditelje 0800 0800

U sklopu KBC Zagreb djeluje CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.

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