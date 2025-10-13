Zid se urušio na dvojicu radnika u Bjelovaru i usmrtio ih: 'Cijela zgrada se zatresla, svi su čuli...'

Dvojica radnika, Indijac (42) i Hrvat (59) poginula su nakon što se na njih urušio zid prilikom radova na obnovi na zgradi Zatvora u Bjelovaru. Trenutak urušavanja čuli su gotovo svi zaposlenici Zatvora, a kako piše Moj portal, cijela zgrada se zatresla.

Iz PU bjelovarsko-bilogorske su izvijestili daje oko 9 sati u ponedjeljak u krugu Zatvora u Bjelovaru tijekom izvođenja građevinskih radova na zgradi došlo do stradavanja dvojice djelatnika poduzeća koji izvode radove. Kako su naveli iz Ministarstva pravosuđa, pomoć stradalim radnicima odmah je pokušao pružiti medicinski tehničar Zatvora u Bjelovaru, zajedno sa službenicima pravosudne policije.

- Hitna medicinska pomoć stigla je na mjesto događaja, no, nažalost, liječnici su utvrdili da radnici ne pokazuju znakove života. Na mjesto događaja pristigli su i službenici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske - navode.

Urušio se zid zatvora u Bjelovaru, poginula dva radnika | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Očevid je u tijeku, a Ministarstvo će, navode, u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima u utvrđivanju svih okolnosti nesreće.

- U ovom tragičnom događaju nije bilo ozlijeđenih službenika, osoba lišenih slobode niti građana, a sigurnost u Zatvoru u Bjelovaru nije bila ugrožena - navode iz ministarstva.

Iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije poručili su kako izražavaju duboku sućut obiteljima poginulih radnika.

Urušio se zid zatvora u Bjelovaru, poginula dva radnika | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

O tragediji se oglasio i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

- Duboko nas je potresla vijest o tragičnoj nesreći, koja se jutros dogodila na gradilištu Zatvora u Bjelovaru. Svaki izgubljeni život nenadoknadiv je gubitak, a ovakvi događaji pogađaju svaku zajednicu, pa tako i naš grad i sve njegove građane. U ovim teškim trenucima, upućujemo iskrene izraze sućuti obiteljima, kolegama i prijateljima poginulih radnika.

Grad Bjelovar ostaje uz sve pogođene ovom tragedijom te pruža podršku svima koji prolaze kroz bol i tugu. Neka pokojni počivaju u miru, a njihovim obiteljima želimo snagu i utjehu u ovim bolnim trenucima - naveo je bjelovarski gradonačelnik.