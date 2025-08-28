Obavijesti

Policija o detaljima tragedije kod Benkovca: 22-godišnjak i maloljetnik poginuli na mjestu

Policija je dovršila očevid na mjestu nesreće u Benkovcu, u kojoj su poginuli mladić (22) i maloljetnik (16) na motociklu. Prema rezultatima očevida, nesreća se dogodila u Vukšiću izvan naselja poslije ponoći.

- Vozač je izgubio nadzor i sletio s ceste, gdje je udario u stablo, piše zadarska policija.

Na mjestu nesreće obojica su preminuli. Njihova tijela na mjestu je pregledao mrtvozornik koji je zatražio obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Motocikl nije bio registriran. Policija nastavlja utvrđivati okolnosti nesreće.

