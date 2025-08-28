Policija o detaljima tragedije kod Benkovca: 22-godišnjak i maloljetnik poginuli na mjestu

Policija je dovršila očevid na mjestu nesreće u Benkovcu, u kojoj su poginuli mladić (22) i maloljetnik (16) na motociklu. Prema rezultatima očevida, nesreća se dogodila u Vukšiću izvan naselja poslije ponoći.

- Vozač je izgubio nadzor i sletio s ceste, gdje je udario u stablo, piše zadarska policija.

- Ovo je tragedija ne za naše mjesto jer smo izgubili dva mlada života, već za cijeli kraj. Nemam riječi - poručio je Mate Šegota, zapovjednik DVD-a Lišane...

Na mjestu nesreće obojica su preminuli. Njihova tijela na mjestu je pregledao mrtvozornik koji je zatražio obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Motocikl nije bio registriran. Policija nastavlja utvrđivati okolnosti nesreće.