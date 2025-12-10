Obavijesti

TRGOVANJE LJUDIMA

Gorski kotar: Držali muškarca kao roba, policija ih privela i oduzela im ilegalno oružje

Piše HINA,
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija je pritvorila dvoje osumnjičenih koji su u Gorskom kotaru držali 42-godišnjaka u neljudskim uvjetima i zlostavljali ga, dok su ga radno eksploatirali i prisvajali njegovu imovinu.

 Zbog sumnje da su 42-godišnjaka u Gorskom kotaru zlostavljali i držali u odnosu sličnom ropstvu policija je pritvorila dvoje osumnjičenih koje je kazneno prijavila za trgovanje ljudima, izvijestila je u srijedu primorsko-goranska policija.

Riječ je o osobama starosti 28 i 30 godina, a terete se za kažnjivo djelo trgovanja ljudima za koje zakon predviđa kaznu i do 10 godina zatvora. 

Policija ih sumnjiči da su u prethodne dvije godine uz prijetnje, obmane i prijevare, kao i zlouporabom teškog materijalnog stanja, 42-godišnjeg hrvatskog državljanina doveli u podređeni položaj ovisnosti te ga radno eksploatirali.

U manjem mjestu na području Gorskog kotara 42-godišnjaka su iskorištavali za rad u vidu služenja i odnosa sličnog ropstvu, a bio je smješten u neljudskim uvjetima u kamp kućici bez osnovnih uvjeta za stanovanje, ističe policija.

Oštećeni 42-godišnjak je pritom obavljao različite poslove prema njihovom nalogu, poput fizičkog teškog rada, a nije dobivao nikakvu novčanu naknadu za to, dok su osumnjičeni svu tako pribavljenu novčanu dobit zadržavali isključivo za sebe.

Uz to, zadržali su njegove osobne dokumente i sklopili s njim fiktivne ugovore kako bi preuzeli vlasništvo nad njegovim nekretninama, odnosno obiteljskom kućom i voćnjakom u Gorskom kotaru.

Dvojac je u više navrata nadležnim tijelima dostavljao podatke oštećenog kao počinitelja raznih prometnih prekršaja, iako su znali da su te prekršaje počinile druge osobe iz njihova domaćinstva, kažu u policiji.

Tijekom pretrage doma osumnjičenog dvojca u sklopu kriminalističkog istraživanja, a temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Rijeci, pronađeni su pištolj "crvena zastava" M70 s tri pripadajuća spremnika, dva startna pištolja i 239 komada različitog streljiva, koje je 30-godišnjak ilegalno posjedovao pa ga terete i za nedozvoljeno posjedovanje oružja.

OSTALO

