UMRO NA LICU MJESTA

Detalji užasne prometne na jugu Hrvatske: Motociklist (42) poginuo, uhitit će Ukrajinca...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

U jučerašnjoj teškoj prometnoj nesreći koja se oko 18,40 sati dogodila na državnoj cesti D-8 u Slanom, smrtno je stradao 42-godišnji hrvatski državljanin...

Utorak je bio novi crni dan na hrvatskim cestama. U razmaku od samo dva sata u utorak popodne na hrvatskim su prometnicama poginula tri motociklista... Jedan je stradao kod mjesta Slano, drugi kod Požege, treći kod Petrijevaca.

Policija je u srijedu jutro objavila detalje o ovim tragičnim prometnim nesrećama.

- U jučerašnjoj teškoj prometnoj nesreći koja se oko 18,40 sati dogodila na državnoj cesti D-8 u Slanom, smrtno je stradao 42-godišnji hrvatski državljanin - pišu iz PU dubrovačko-neretvanske.

Kako dalje navode, do prometne nesreće je došlo kada se 25-godišnji državljanin Ukrajine, s proširenja koje se nalazi uz državnu cestu, osobnim vozilom poljskih nacionalnih oznaka polukružno okretao preko pune razdjelne crte, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu.

- U tom je trenutku u bočni dio njegovog vozila udario motocikl dubrovačkih registarskih oznaka kojem je oduzeo prednost prolaska, a kojim se u pravcu Splita kretao 42-godišnji motociklist. Od zadobivenih ozljeda motociklist je smrtno stradao na mjestu događaja - navode iz policije.

Za vrijeme trajanja očevida, kojim je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku,  promet na tom dijelu državne ceste  bio je zatvoren za sav promet, a u cijelosti je pušten u 21,45 sati i za to vrijeme se odvijao alternativnim pravcima.

- Ukrajinski državljanin koji je uzrokovao prometnu nesreću je zadobio lakše tjelesne ozljede i trenutno se nalazi u dubrovačkoj bolnici pod policijskim nadzorom. Nakon puštanja s liječenja slijedi mu uhićenje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu s posljedicom smrti - pišu iz policije.

Tijelo smrtno stradalog motocikliste je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se provesti obdukcija koja ima za cilj utvrditi točan uzrok smrti.  

