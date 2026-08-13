Deutsche Bahn preuzima teret s niskih rijeka, uvode još vlakova

Njemački željeznički operator Deutsche Bahn ponudio je više vlakova kako bi ublažio probleme u prijevozu tereta zbog niskog vodostaja rijeka, poručio je izvršni direktor DB Carga Bernhard Osburg.

DB Cargo može u kratkom roku staviti na raspolaganje oko 400 dodatnih vagona za prijevoz tereta, rekao je Osburg na sastanku u ministarstvu prometa.

U idućim mjesecima kompanija bi mogla staviti na raspolaganje još do 500 vagona kao pričuvu za slučaj niskog vodostaja, no za njihovo financiranje tek treba pronaći sredstva.

Prema Osburgu, DB Cargo može u kratkom roku preuzeti teret koji prevozi do 100 plovila unutarnje plovidbe, a dugoročno bi taj zamjenski kapacitet mogao povećati na ekvivalent oko 200 plovila.

"Jedan teretni vlak može zamijeniti do deset plovila unutarnje plovidbe zbog veće frekvencije vožnji", rekao je.

Njemačkom željezničkom mrežom kojom upravlja kompanija DB InfraGO svakodnevno prometuje oko 4500 teretnih vlakova, a koristi je više od 220 željezničkih kompanija.

DB InfraGO ima posebnog koordinatora za nizak vodostaj koji prati i upravlja prometom na pravcima sjever-jug uz Rajnu i Elbu. Prijevoz tereta trenutačno se omogućuje i preusmjeravanjem vlakova na alternativne pravce.

Nekoliko njemačkih saveznih zemalja nedavno je privremeno ukinulo zabranu vožnje kamiona nedjeljom kako bi se dio tereta mogao preusmjeriti i na cestovni promet.

Ekološki prihvatljiva plovidba

Savezni ministar prometa Steffen Bilger istodobno se zalaže za proširenje mreže plovnih putova.

"Ako želimo prebaciti teret sa ceste na plovne putove, nužno je izgraditi povjerenje u unutarnju plovidbu", rekao je Bilger u jutarnjem programu televizija RTL/ntv.

"Zato moramo učiniti sve kako nizak vodostaj ne bi ponovo izazvao teške probleme s kakvima se danas suočavamo", dodao je ministar.

Prilagodba klimatskim promjenama uključuje i širenje plovnih putova na pojedinim područjima, rekao je Bilger, dodajući da će se voditi računa o ekološkim kompenzacijama.

"I prije smo svjedočili niskom vodostaju rijeka, ali neuobičajeno je što su nastupili tako rano i u tako širokim razmjerima, a razlog su svakako, između ostalog, i klimatske promjene", rekao je Bilger.

Proširenje plovnih može se uskladiti sa zaštitom okoliša, ustvrdio je ministar, poručivši da se zalaže za prijevoz robe plovnim putevima jer je posrijedi "ekološki najprihvatljiviji način prijevoza koji imamo".

U razgovoru za medijsku grupaciju RND dodao je i da namjerava o toj temi razgovarati i s organizacijama za zaštitu okoliša.