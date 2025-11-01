Obavijesti

MNOŠTVO OZLIJEĐENIH

Devet poginulih u stampedu u Indiji: U hram u koji stane 2000 ljudi, ušlo je 25.000 vjernika

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Amit Dave

Najmanje devet osoba je poginulo u stampedu nastalom u hramu u južnoj indijskoj saveznoj državi Andhra Pradesh rano u subotu, rekao je državni dužnosnik, a nekoliko ljudi je ozlijeđeno

Stampedo je nastao kada se mnoštvo vjernika okupilo u hramu Sri Venkateswara Swamy u gradu Srikakulam na Ekadashi, koji hinduisti smatraju sretnim danom, kazao je Pawan Kalyan, zamjenik čelnika savezne države.

- Provest će se istraga o tragičnom incidentu - rekao je Kalyan u priopćenju, dodajući da hramom upravljaju privatne osobe te da je preminulo devet ljudi.

Do 25.000 vjernika je ušlo u hram koji ih može prihvatiti tek oko 2000, što je dovelo do nesreće, kazao je državni ministar Anam Ramanarayana Reddy dok je okružnim dužnosnicima naloženo da ozlijeđenima osiguraju liječničku pomoć.

Dosad je zabilježeno ukupno 18 ozlijeđenih, kazao je Swapnil Dinkar Pundkar, dužnosnik okruga Srikakulam, a dva kritično ozlijeđena pacijenta su premještena u bolnicu radi liječenja.

Vlada će isplatiti naknade od 200.000 rupija (oko 1950 eura) obiteljima poginulih i 50.000 rupija (oko 488 eura) obiteljima ozlijeđenih, kazao je premijer Narendra Modi u objavi na društvenoj platformi X.

