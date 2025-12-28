Tko je opskurni Keleminec: Tukao je ženu, izbačen iz HSP-a, prijetio da će sam sebe zapaliti

Dražen Keleminec (61), čovjek koji je organizirao prosvjed ispred zgrade Dalije Orešković, a sad i gradonačelnika Tomislava Tomaševića, otprije je poznat po ovakvim skupovima, ali i po prijetnjama da će se zapaliti, izbacivanju iz stranke i šamaranju supruge u koprivničkom dopisništvu Večernjeg lista, pred novinarima i policijom. No krenimo redom.

Keleminec se priključio HSP-u nedugo nakon što su tu stranku osnovali Dobroslav Paraga i Ante Paradžik. Vrlo brzo je postao predsjednik HSP-ove podružnice u Koprivnici. Nakon raskola u stranci 1994. godine, stao je iza Parage i prozvao Antu Đapića najvećim izdajnikom u povijesti HSP-a. Nakon pravne bitke, HSP je dodijeljen Đapiću, a Paraga osniva HSP 1861. Keleminec se pridružuje toj stranci. U to vrijeme, prema javno dostupnim podacima, imao je pogrebni obrt 'Vječni mir'. Kasnije se zaposlio u zagrebačkom predstavništvu Podravke, kao dobavljač hrane u sektoru za istraživanje i promociju prehrane. Posao mu je bio da svaki dan ode na tržnicu na Dolcu i kupi namirnice koje su se onda isprobavale i snimale u stanu u Berislavićevoj ulici. Tamo ga je netko i pretukao 2009. godine, ali slučaj nikad nije razjašnjen. Od 1997. do 2001. je bio član Gradskog poglavarstva u Koprivnici.

Pretukao suprugu

U prosincu 2000. godine, Denis Latin je vodio svoju emisiju Latinica, i ugostio Keleminčevu tadašnju suprugu, koja je ispričala kako ju je Keleminec tukao jer mu 'ugrožava političku karijeru.' Da stvar bude gora, nesretna žena je u jednom od napada pobjegla u koprivničko dopisništvo Večernjeg lista, Keleminec je, kako kažu svjedoci, uletio u redakciju i tukao ju. I pred novinarima i pred policijom.

Paraga ga je zbog toga 2002. godine izbacio iz stranke. Godinu dana nakon osniva Hrvatske pravaše, koje 2005. godine spaja s Hrvatskim pravaškim pokretom Krešimira Pavelića, čovjeka koji je također svojedobno bio u izvornom HSP-u pod vodstvom Paradžika i Parage.

Ta se nova stranka zvala HP-HPP, današnji A-HSP, odnosno Autohtona Hrvatska stranka prava. Te iste 2005. godine, Latin radi emisiju o Tuđmanovom nasljeđu, a Keleminec na portu HRT-a dovodi 15-ak pristaša kako bi prosvjedovali.

Svinjska kost, prijetnje Tedeschiju

U listopadu 2008. godine, tadašnjem gradonačelniku Milanu Bandiću šalje svinjsku kost uz poruku 'Ak' vam nije dost', evo vam jedna kost'. Tako je prosvjedovao protiv troškova i sumnji u nezakonitu potrošnju gradskog novca na ZET-ovu kućicu.

Policija je tad s njim obavila obavijesni razgovor, a kasnije je Bandiću poklonio i toaletni papir.

U Koprivnici je 2009. godine osnovao 'Stožer za obranu Podravke' protiv imenovanja Ljube Jurčića za predsjednika nadzornog odbora tvrtke. Smetalo mu je što je u nadzornom odboru 'omjer domaćih i stranih ljudi pet prema dva za Zagrepčane'.

Par mjeseci kasnije zaprijetio je Emilu Tedeschiju da će ga dočekati barikadama ako pokuša kupiti Podravku.

Ustaški skup

Na ljeto 2010. godine odlučio je doći u Srb, gdje ne živi niti ima ikakve veze s tim mjestom, na dan antifašističke obljetnice. Organizirao je proustaški skup, uzvikivalo se 'Ubij Srbina!', pjevali su ustaške budnice i slavilo Antu Pavelića. Prekršajni sud u Gospiću ga je zbog toga kaznio s 2000 kuna, a on se žalio jer navodno 'nitko od prisutnih nije čuo te uzvike'.

Cijelo to vrijeme je i politički aktivan pa je u listopadu 2011. bio na prvom mjestu HSP-ove liste u 2. izbornoj jedinici, kao predsjednik A-HSP-a. Međutim, kad je tadašnji predsjednik HSP-a Danijel Srb gostovao u Nedjeljom u 2, Aleksandar Stanković ga je suočio s time da je Keleminec poznati obiteljski nasilnik. Ekspresno je izbačen s liste nakon toga.

- S obzirom da smo javno upozoreni da je gospodin Keleminec prije nekoliko godina fizički napao vlastitu suprugu u redakciji jednih dnevnih novina, te da je slučaj istraživali policija, Predsjedništvo Hrvatske stranke prava jednoglasno je zaključilo da gospodin Dražen Keleminec neće biti nositelj zajedničke izborne liste HSP-a i pravaških stranaka u 2. izborno jedinici, te da neće biti zajednički kandidat za Sabor niti na jednoj zajedničkoj pravaškoj listi - napisao je u priopćenju ta predsjednik HSP-a Danijel Srb.

Godinu dana nakon toga, u siječnju 2012., uhićen je skupa s Markom Franciškovićem, Natkom Kovačevićem i Ivanom Pernarom jer su skidali zastave EU na Trgu bana Jelačića dan uoči referenduma za ulazak Hrvatske u EU.

2016. godine je pred središnjicom SDP-a urlao 'Za dom spremni' pa ga je Prekršajni sud za to osudio. Žalio se, no Visoki prekršajni sud RH pravomoćno ga je osudio 2019. Dobio je najvišu novčanu kaznu prema tadašnjem Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira od 1.131 kune.

Prisegnuo Trumpu, izbačen iz Srba

Te iste 2016. godine u Srbu je podigao šator, kraj spomenika Antifašističkog ustanka. Policija je šator uklonila, Keleminec je priveden i prekršajno procesuiran. Na Prekršajnom sudu u Gračacu kažnjen je zabranom dolaska u Srb na šest mjeseci i novčanom kaznom od 5200 kuna zbog nepoštivanja Zakona o javnom redu i miru te Zakona o javnom okupljanju.

Iduće godine, 2017., dva puta je zapalio tjednik 'Novosti' ispred sjedišta Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu. Prvi put je urlao da Novosti pozivaju na podmetanje požara u Hrvatskoj u jeku turističke sezone, što nije istina.

Iste godine je predvodio 15-ak pristaša koji su uz limenu glazbu na Trgu bana Josipa Jelačića prisegnuli na vjernost domovini i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Pristaše A-HSP-a bili su odjeveni u crno, nosili su štit s šahovnicom s prvim bijelim poljem i mahali hrvatskom i američkom zastavom. Među zastavama kojima su mahali se istakla i zastava neonacističkog NPD-a.

Godinu nakon, 2018., je tijekom konferencije za medije u Gajevoj ulici u Zagrebu vrijeđao policajce pa su ga uhitili. Vrijeđao ih je iste godine kad je s još devetoricom putnika u dva vozila vozio u Jasenovac. Zaustavljeni su u mjestu Uštice, Kelemincu se to nije svidjelo i krenula je salva uvreda pa je opet uhićen.

Dva puta prijetio da će se zapaliti

Opet je u Srb došao 2021. godine, polio se benzinom i prijetio da će se zapaliti, a da će za njegovu smrt biti krivi Plenković, Medved, Pupovac i MUP. Tijekom svog boravka u Srbu je dva puta uhićen, a jednom su uhićene i osobe koje su njega provocirale. Na kraju je izbačen iz Srba, a sam je otišao i iz okolice tog mjesta.

U travnju 2024. godine je opet prijetio da će se zapaliti, i to ispred HRT-a. Tad se kandidirao za predsjednika, međutim kandidatura mu nije bila valjana. Unatoč tome, tvrdio je da ga HRT cenzurira i došao je pred zgradu s kanistrom u kojem je navodno bio benzin. Policija ga je tad privela i odvela na promatranje u Psihijatrijsku bolnicu.

Te iste godine se kandidirao za predsjednika ali nije skupio dovoljno potpisa pa mu je DIP odbio kandidaturu. Kad je predavao potpise, došao je s lentom s prvim bijelim poljem, pa je imao okršaj sa zaštitarom. Na kraju je na njega vikao i zvao policiju, a iz DIP-a su demantirali da je problem nastao zbog lente. Iste godine je poveo pristaše pred pravoslavnu crkvu na Cvjetnom trgu gdje su mahali zastavama NDH i puštali Thompsonove pjesme.

Iako je euroskeptik, iste godine je bio kandidat na listi za Europski parlament ali lista nije osvojila mandat. Lista njegove stranke nije prešla ni prag za Sabor na parlamentarnim izborima 2024. godine. Lista je dobila ukupno 1.386 glasova, od čega je 613 bilo za Keleminca.

Klevetao Škoru

U listopadu 2025. je na Općinskom sudu u Koprivnici nepravomoćno osuđen zbog klevetanja Miroslava Škore. Keleminec je u dva navrata na YouTube kanalu svoje stranke objavio video poruke u kojima je klevetao Škoru, piše podravski.hr. Prvi puta 13. veljače 2020. godine kada je objavio videozapis naziva „Škoro je bivši djelatnik Udbe kodnog imena Lunja“.

Koprivnički sud utvrdio je kako je Keleminec u tom videu osobno iznio i pronio neistinite činjenične tvrdnje da je Škoro obnašao dužnost predsjednika SKOJ-a u Osijeku, da je bio član dobrovolje omladinske jedinice teritorijalne obrane Osijek u kojoj su bili ekstremni komunisti, a da je 1984. godine upisan kao neslužbeni doušnik Udbe. I da mu je kodno ime bilo Lunja. Škoro je Keleminca tužio i zbog videa koji je na istoj platformi objavio 2. svibnja 2020. godine, a koji je predsjednik A-HSP-a naslovio „Škorina supruga dobila 19.500 kuna od Vlade RH“. Tada je ponovio tvrdnje da je Škoro bio ratni dezerter koji je 1991. pobjegao iz Hrvatske prvo u Beograd, a zatim u Ameriku. Potom je optužio suprugu pjevača, tada i aktivnog političara koji se kandidirao na predsjedničkim, parlamentarnim i izborima za gradonačelnika Zagreba kao kandidat Domovinskog pokreta, da je primala pomoć od HDZ-a, HNS-a i SDSS-a. Pokazalo se da su sve te Keleminčeve tvrdnje neistinite i činjenično netočne, a odlučeno je da mora platiti ukupnu novčanu kaznu u iznosu od 60 njegovih dnevnih iznosa. To je 2.400 eura jer je procijenjeno da je jedan dnevni Keleminčev iznos 40 eura, a tu je kaznu dužan platiti u roku od šest mjeseci nakon pravomoćnosti presude. Ako u tom roku ne plati kaznu, sud može donijeti odluku o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro, a po pravomoćnosti presude izreka će biti objavljena i putem YouTube kanala A-HSP-a na kojem je Keleminec klevetao Škoru. Osim toga, dužan je platiti i 70 eura sudskih troškova kao i naknaditi izdatke koje je na sudu imao Škoro. Iznoseći obranu tijekom ovog postupka, Keleminec je rekao da je podatke o Škorinoj suradnji s Udbom dobio od bivšeg majora KOS-a koji je radio u Generalnom konzulatu SFRJ u Hamburgu.

Jedini politički uspjeh

Jedini Keleminčev izborni uspjeh je fotelja vijećnika u Koprivničko - križevačkoj županiji 2010. godine. Tad je bio presudan za formiranje HDZ-ove i HSS-ove županijske vlasti, iako cijelo vrijeme proziva HDZ zbog izdaje nacionalnih interesa.

Iste godine postao je član tadašnje Uprave nogometnog kluba Slaven Belupo.