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INTENZIVNI RAZGOVORI

DI SI LIPA? Ovako su se Josipa Rimac i Ivan Turudić dopisivali: Zvali se u izlaske i posjete...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
DI SI LIPA? Ovako su se Josipa Rimac i Ivan Turudić dopisivali: Zvali se u izlaske i posjete...
Foto: Sanjin Strukić, Ivica Galović /Pixsell
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Nakon što je Josipa Rimac bila uhićena, Turudić je za N1 kazao kako nisu u prijateljskim odnosima.

Josipa  Pleslić ex Rimac priznala je u ponedjeljak korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora, te nezakonitog zapošljavanja. Osuđena je na bezuvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, te novčanu kaznu od 130.000 eura, od čega je 30.000 već uplatila.

Riječ je o kraku afere Vjetroelektrane u kojoj se Pleslić, osim za namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti i za malverzacije s poticajima i namještanje natječaja za zemljišta. 

Osim po ovoj aferi, Josipa Plesić poznata je i po razmjeni poruka s sadašnjim glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem.  Poruke koje je objavio Jutarnji list, a koje navodno nisu jedine, pokazuju da su se redovno viđali na kavama i činili jedno drugom usluge. Intenzivno su se dopisivali i komunicirali od 2016. do 2020. godine. 

Zagreb: Na Mimari osvanuli grafiti SMS poruka Josipe Rimac i Ivana Turudića
Zagreb: Na Mimari osvanuli grafiti SMS poruka Josipe Rimac i Ivana Turudića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Di si radosti - napisala je Rimac tadašnjem predsjedniku Županijskog suda u Zagrebu Ivanu Turudiću. A on joj je uzvratio porukom "Di si lipa".

U veljači 2024. ekskluzivno smo objavili još jednu prepisku njihovih poruka. One dokazuju da je u svibnju 2018. godine navečer Turudić čak zvao Rimac na lokaciju svog stana u Zagrebu. Autentičnost poruka je provjerena.

Tog 27. svibnja 2018. godine dogovaraju se da će se naći, ali im dogovor na kraju propada.

Prvo oko 17.30 Turudić šalje poruku Rimac da odu nekamo na kavu, a ona odgovara da ne može do poslije 20 sati. Turudić kaže da i njemu odgovara tako, a Rimac mu poručuje: "Javi di ćemo".

Sat vremena poslije toga Turudić joj šalje poruku: 

- Dodji k meni, sam sam  - pisao je Turudić.

- Ahaaa - odgovara Rimac s kašnjenjem.
- Kaj? - pita Turudić i ne dobiva odgovor.

Došao je i 21 sat pa Turudić pita Rimac: "Disi"? Ona odgovara da  je u gradu i pita Turudića gdje je on.

- Čekam te - odgovara sudac.
- Di - pita Rimac.
- Crnomeac – stiže brz odgovor u kojem Turudić radi tipfelere, ali je očito da se radi o zagrebačkom kvartu Črnomerec. 
- Di na crnomercu - pita Rimac.

Turudić joj šalje ulicu u kojoj mu je stan, u kojem i danas živi, ali je zbog sigurnosnih razloga nećemo objaviti. Dodatno opisuje u blizini koje institucije je stan. Odmah zatim šalje poruku: "Ajde".

- Ajde negdi blize gradu - odgovara Rimac i tu se komunikacija prekida  oko 21.40 sati.

Ujutro slijedi novo dopisivanje. Turudić joj  prije pola sedam šalje poruku: "Krepo mi je mobitel, sorry!"

- Ma da... - odgovara Rimac
- Šteta - piše Turudić.

- Da... - slaže se Rimac pa nastavlja:
 - A ja čekala sve do sada. Mogu sad ić leć  - piše ona u 6.35 sati.
- Ha ha. Idem u Slavoniju, javim se drugi tjedan lipa - odgovara Turudić.
 - Polakooo – poručuje Rimac.
- Pusaa – zaključuje prepisku Turudić.

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Nakon što je Josipa Rimac bila uhićena, Turudić je za N1 kazao kako nisu u prijateljskim odnosima. 

- Ma ne, nismo prijatelji. Nije to bila ciljana kava, mi smo bili u istom prostoru, u istom kafiću, pozdravili smo se i to je to - tvrdio je tada Turudić.

Dok su te poruke bile aktualne, Zagrebom su osvanuli brojni grafiti. 

Zagreb: Na Mimari osvanuli grafiti SMS poruka Josipe Rimac i Ivana Turudića
Zagreb: Na Mimari osvanuli grafiti SMS poruka Josipe Rimac i Ivana Turudića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Zagreb: Na Mimari osvanuli grafiti SMS poruka Josipe Rimac i Ivana Turudića
Zagreb: Na Mimari osvanuli grafiti SMS poruka Josipe Rimac i Ivana Turudića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Zagreb: Grafit "Di si radosti" jutros ponovno osvanuo ispred Mimare
Zagreb: Grafit "Di si radosti" jutros ponovno osvanuo ispred Mimare | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
Zagreb: Na zgradi u centru grada osvanuli su transparenti "Di si lipa" i "Di si radosti"
Zagreb: Na zgradi u centru grada osvanuli su transparenti "Di si lipa" i "Di si radosti" | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

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