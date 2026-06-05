Digitalni euro stiže već 2029.? Neće biti obavezan, ali će se njime plaćati bez naknada

Kroz tri godine bi, očekuje se, u EU trebao zaživjeti digitalni euro, alternativa plaćanju u gotovini. Papirnati novac i kovanice će ostati u upotrebi, digitalni euro će samo biti njihova "nadogradnja". Nitko neće biti obavezan koristiti ga, a što je najvažnije, transakcije digitalnog eura će biti besplatne, bez uobičajenih bankarskih naknada i skrivenih troškova. Također, isto kao kod gotovinskog plaćanja, transakcije digitalnog eura će biti anonimne.

Do kraja ove godine zakonski okvir

Tko bude želio, otvorit će svoj digitalni novčanik na mobitelu, ili ga imati na posebnoj kartici, i u njemu digitalnu gotovinu kojom će moći plaćati fizički u trgovini, online, ili, recimo, prebacivati novac nekome u obitelji, prijateljima.

Do kraja ove godine trebao bi biti završen regulativni, zakonski okvir ove velike novosti za čitavu EU.

Kako je na konferenciji Kvaka 24sata istaknula Andrea Čović Vidović, zamjenica voditeljice Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, sve ide po planu. Digitalni euro, dodala je, neće zamijeniti gotovinu, i nitko neće biti obavezan koristiti ga, ali će biti višestruko koristan.

Naizgled će ova vrsta plaćanja biti ista kao plaćanje karticama odnosno preko mobitela danas, ali razlike postoje. Kao prvo, trenutačno ne postoji europska digitalna opcija plaćanja koja jedinstveno pokriva cijelo europodručje, a 13 od 20 zemalja ovisi o međunarodnim kartičnim sustavima za kartična plaćanja. Digitalni euro bio bi sredstvo plaćanja dostupno i prihvaćeno u svim zemljama europodručja -zajednički europski sustav plaćanja koji bi funkcionirao u svim državama koje koriste euro.

Glavna razlika između digitalnog eura i uobičajenog, sadašnjeg načina digitalnog plaćanja karticama ili mobitelom bit će u tome što će digitalni euro odnosno digitalna gotovina biti novac Europske središnje banke, a klasično plaćanje karticom je usluga privatnih kuća koje posreduju između komercijalnog banovnog računa i trgovca.

Digitalna gotovina

Redom, korisnik će prvo otvoriti digitalni novčanik, koji će puniti prebacivanjem novca s klasičnog tekućeg računa, bilo online, preko mobitela, na bankomatu ili u banci. Digitalni novčanik imat će u mobitelu, ili na posebnoj kartici za tu svrhu, za one koji ne koriste pametne telefone. Trebala bi postojati i opcija automatskog punjenja digitalnog novčanika. Po gotovinu nećemo morati na bankomat nego ćemo je automatski moći prebaciti na mobitel ili karticu, i plaćati kao da imamo papirnati novac u rukama, a nemamo. Trgovci će se morati pripremiti za takvo "gotovinsko" plaćanje. Digitalna gotovina bit će nam u "novčaniku" na kartici ili mobitelu, što bi, primjerice, trebalo olakšati starijim osobama koje vole imati gotovinu uz sebe, da ne moraju stalno odlaziti na bankomat.

Primjerice, želi li baka svojoj unuci pokloniti 20 eura, a nema prave gotovine kod sebe, moći će, ideja je, svoju karticu digitalnog novčanika prisloniti na mobitel unuke, i u njen digitalni novčanik prebaciti novac, besplatno.

Dakle, umjesto da odemo na bankomat i dignemo, primjerice, sto eura gotovine, mi ćemo taj novac moći prebaciti s tekućeg računa u digitalni novčanik, za čiju transakciju, i sigurnost, brine Europska središnja banka. Kad digitalnom gotovinom nešto kupimo, neće biti lanca posrednika ni skrivenih troškova, i transakcija se obavlja odmah, makar bila i ponoć.

Ako u trgovini nema interneta, ili mobitel nema signala, plaćanje će također biti provedeno. Dođemo li u trgovinu i račun bude, primjerice, 50 eura, a u digitalnom novčaniku imamo deset eura manje, ta će razlika biti automatski povučena s našeg tekućeg računa. Tako kupovina neće propasti.

Odlučimo li se za opciju automatskog punjenja, naš će se digitalni novčanik redovito puniti sa zadanom sumom. Tako ćemo "gotovinu" uvijek imati pri ruci.

Digitalni euro bi, za razliku od prave gotovine, trebao služiti svim vrstama plaćanja: kao "keš", za online plaćanja, u trgovinama, za slanje novca članovima obitelji ili prijateljima. No postojat će i ograničenje sume pohranjene u digitalnom novčaniku, spominje se nekoliko tisuća eura, još nije odlučeno koliko će ono biti.