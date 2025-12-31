Dijete s teškim ozljedama zbog pirotehnike u bolnici, velika zapljena petardi kod Splita

Jučer, 30. prosinca, u poslijepodnevnim satima na području Križevaca prilikom korištenja pirotehničkih sredstava teško je ozlijeđeno dijete mlađe od 14 godina. Dijete je zadobilo ozljedu ruke te je zadržano na liječenju u bolnici. Na okolnosti događaja policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, javlja PU koprivničko-križevačka.

Službenici PU splitsko-dalmatinske su u sklopu akcije "Mir i dobro" u utorak tijekom dana oduzeli 395 komada pirotehnike, prekršajno je prijavljeno šest osoba i tvrtka koja se bavi prodajom pirotehnike te su sankcionirana i dva roditelja.

Prvi slučaj zapljene veže se za granični prijelaz Vinjani Donji u imotskom kraju gdje su službenici granične kontrole zajedničkim radom s djelatnicima Carine oko 14.20 sati utvrdili da 32-godišnjak u vozilu ima veću količinu pirotehničkih sredstava. Ukupno je pronađeno i oduzeto 344 komada pirotehnike odnosno petarde F2 i F3. Muškarac je kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Isti dan u poslijepodnevnim satima policijski službenici su utvrdili da 16-godišnjak posjeduje 19 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2 koju smiju posjedovati i koristiti samo punoljetne osobe. Pozvan je roditelj, pirotehnička sredstva su oduzeta, a maloljetnik je prekršajno sankcioniran. Policija je utvrdila i u kojoj je trgovini maloljetnik kupio pirotehnička sredstva nakon čega su policijski službenici otišli u tamo i prekršajno sankcionirali pravnu osobu, ali i odgovornu osobu u pravnoj osobi s obzirom na to da su počinili prekršaj iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Utvrđeno je i da u nekoliko događaja kupcima nisu izdani računi pa će se izvješće dostaviti i Ministarstvu financija, odnosno Poreznoj upravi kako bi i oni proveli postupak nadzora i kontrole načina rada društva.

U Splitu su u poslijepodnevnim i večernjim satima policijski službenici Druge policije postaje Split od dvoje djece mlađe od četrnaest godina oduzeli 29 komada pirotehničkih sredstava. Radilo se o petardama F2 i P1. U službene prostorije pozvani su im roditelji koji su prekršajno sankcionirani, a bit će upućena i obavijest o događaju Hrvatskom zavoda za socijalni rad. Također, sankcioniran je i 15-godišnjak od kojeg su oduzeta tri pirotehnička sredstva kategorije F4 koja sredstva ne smiju koristiti ni punoljetne osobe.