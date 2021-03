Znanstvenik Ivan Đikić u emisiji Novi dan na N1 televiziji objasnio je kako sporo cijepljenje i razni drugi događaji u Hrvatskoj ne predstavljaju dobre vijesti u vezi pandemije korona virusa.

Đikić se osvrnuo na rat oko cjepiva, kao i na sporo cijepljenje koje nikako ne pogoduje borbi protiv zaraze korona virusom te istaknuo kako je zatvaranje granica jedna od dobrih metoda kojom bismo mogli spriječiti širenje zaraze.

Također, komentirao je i ubrzane procedure odobravanja cjepiva, osvrćući se na nedavnu situaciju sa cjepivom Sputnik V.

- Trebamo se uvijek držati pravila odobravanja lijekova. Ne postoji niti jedna zemlja koja može preuzeti rizik da vjeruje trećoj ili petoj zemlji ako regularna tijela Hrvatske ili EU-a nisu potvrdila cjepivo. To ne znači da se u pozadini ne trebaju pregovori vršiti, moliti proizvođače da prođu regulatorno tijelo EMA-u. Tu je EU izgubila vrijeme - kazao je Đikić i podsjetio da su SAD i Velika Britanija cijepili već desetke milijuna ljudi.

- U Americi je dolaskom predsjednika Bidena došlo do revolucije u borbi protiv covida, iako je u vrijeme Trumpa umrlo pola milijuna ljudi. Svi moji kolege u SAD-u su već cijepljeni. Ja i mnogi drugi koji radimo u bolnicama, koji imamo kontakt s virusom, još nismo cijepljeni - otkrio je.

Osvrnuo se i na Rusiju koja izvozi svoje cjepivo, iako u svojoj zemlji još nije sve procijepila.

- Radi se više o interesu Rusije. Mislim da oni žele biti važni na političkoj mapi. Jednom kad ih regulatorna tijela odobre (cjepiva), onda nema nikakve razlike…To je najveća sreća da su znanstvenici razvili ne jedno, nego desetak cjepiva koja sprečavaju najteže simptome i smrtnost - kazao je Đikić.

Na kraju, komentirao je stanje u Hrvatskoj i turističku sezonu te poručio kako će uvijek biti onih koji su protiv mjera i ne vjeruju u viruse.

- Siguran sam da će Hrvatska sačuvati zdravlje građana a u isto vrijeme pokrenuti gospodarske djelatnosti, a to uključuje i turizam. To uvjerenje temeljim na onome što su pokazali do sada. Većina građana u Hrvatskoj se pridržava bazičnih mjera borbe protiv virusa, a to je izbjegavanje okupljanja, malih ili većih, nošenje maski i briga za ljude oko sebe. Kao i kod svih zemalja, imate manjinu koja je protiv mjera, koja uopće ne vjeruje u viruse, koja umanjuje smrtnost i utjecaj na zdravstveni sustav, a i na broj umrlih. Te ljude trebamo jednostavno komunikacijskim, edukacijskim, pravilnim informacijama pobiti tako da većina građana i dalje shvaća da smo i dalje u opasnosti - zaključio je Đikić.