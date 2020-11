U Dubrovniku i Karlovcu je na respiratoru smrtnost čak 70%

Bolnice smo pitali koliko respiratora imaju i kolika je smrtnost na njima. Svuda su 'na knap', a podatke o smrtnosti rijetki daju. U dubrovačkoj i karlovačkoj smrtnost na respiratoru je 70%, u Rijeci 30%

<p>Jučer 13, prekjučer devet, dan prije toga sedam, osam, 13, 10, 9, 10, 9, 15... nabraja broj mrtvih unatrag deset dana v.d. ravnatelja KB Dubrava <strong>Ivica Lukšić</strong>. U prosjeku im umre deset ljudi dnevno, sa čim se liječnici, kaže, jako teško nose.</p><p><strong>Ekskluzivni video iz Dubrave: Bore se za svaki udisaj</strong></p><h2>Ovoliko smrti svaki dan...</h2><p>- Mi smo u zdravstvu naučili da je smrt sastavni dio života i našeg posla, no kad vam se dogodi puno, ovoliko smrti svaki dan, to nas sve opterećuje, pogotvo mlade kolege, svi se neprestano preispitujemo, kaže nam ravnatelj.</p><h2>U KB Dubravi smrtnost na respiratoru 65%</h2><p>Demantira, međutim, neslužbene tvrdnje da je u Dubravi smrtnost na respiratoru veća i od 90 posto. Tvrdi da je ona 65 posto. Na opasku kako neslužbene informacije kažu da je statistički smrtnost smanjena na 65 posto jer su u podatke uračunati i pacijenti koji trenutačno leže na respiratorima, dr. Lukšić ističe kako to nije istina nego su u statistici samo preživjeli i otpušteni pacijenti. </p><p>- Morate razumjeti i to da k nama u Dubravu dolaze najteži kronični bolesnici. Ako je netko u terminalnoj fazi karcinoma, s metastazama, malo je vjerojatno da će preživjeti tešku, obostranu upalu pluća. No naravno da primamo i takve pacijente, makar za mnoge znamo da ishod neće biti dobar. Primamo srednje teške i teške pacijente, i sve je više teških, ističe dr. Lukšić. </p><h2>Slobodno još samo pet respiratora</h2><p>U Dubravi je u petak ujutro, doznajemo, slobodno bilo još samo pet od ukupno 85 respiratora.</p><p>Stanje je jako teško, i ti neophodni uređaji u Covid bolnicu stižu na kapaljku. U Ministarstvu zdravstva se, ističe Lukšić, sad razmatra veća mobilizacija respiratora iz onih cenatara koji su manje opterećeni Covid bolesnicima. </p><p>Svim smo KBC-ovima i manjim bolnicama u Hrvatskoj poslali upit o broju respiratora i smrtnosti na njima. Od 27 upita, odgovor nam je poslalo 17 bolnica, u kojima smo pobrojali ukupno 412 respiratora, no ne samo za Covid nego i sve druge situacije - teške prometne nesreće, moždane i srčane udare, razna stanja u kojima je respirator nužan.</p><p>Još je u njima i 27 transportnih respiratora.</p><p>Ministarstvo zdravstva i Stožer nam niti nakon više dana nisu odgovorili na pitanje kako je raspoređeno 860 respiratora, odnosno gdje su oni, te kolika je smrtnost na njima. Službeno se govori da ima 500 stacionarnih, i još oko 300 transportnih respiratora. </p><p>Od KBC-ova, odgovorila nam je samo Rijeka, u kojoj imaju ukupno 75 respiratora, a u trenutku pisanja odgovora na njima je bilo 13 Covid pacijenata, od 105 njih na odjelima. Smrtnost im je na respiratoru, odgovorili su, 31,5 posto. </p><h2>U Dubrovniku smrtnost na respiratoru preko 70%</h2><p>Opća bolnica Dubrovnik odgovara da im je dosad umrlo 70,37 posto pacijenata na respiratoru, ne uzevši u obzir sedam pacijenata koji se trenutno liječe. U Dubrovniku imaju 11 respiratora za Covid bolesnike i još četiri za ostale, dakle slobodna su im još četiri.</p><p>Na Covid odjelu imaju ukupno 49 bolesnika. </p><p>KBC Split i Osijek nam nisu odgovorili, no prema medijskim napisima imaju zajedno oko 140 respiratora pa se dolazi do podatka o ukupno oko 550 respiratora. Na Svetom Duhu ih je 16, no dio njih je rezerviran za ostala kritična stanja, čime smo izračunali da je respiratora ukupno najvše 600 - i za Covid, i za sve ostale bolesnike.</p><p>Ako je, po Ministarstvu i Stožeru, u državi ukupno oko 850 respiratora, to znači da ih je u bolnicama koje nam nisu odgovorile još preko 250. Teško, jer primjerice Sveti Duh, Merkur, KBC Zagreb i Vinogradska Covid pacijente šalju u Dubravu odnoso na Fran Mihaljević. Vinogradska je odgovorila, primjerice, da ima ukupno 41 respirator - deset za Covid, a 31 za ostala teška stanja, na Covid respiratorima trenutačno nema nikog. </p><p>Na respiratoru je u državi trenutačno 240 ljudi, što znači da je vjerojatno u pogonu već polovica respiratora dostupnih samo za Covid bolesnike, i nema sumnje da će se morati napraviti preraspodjela po bolnicama te da će biti kritično stanje i s respiratorima potrebnim ljudima u drugim teškim stanjima. </p><p>U Općoj bolnici Karlovac od početka epidemije je na respiratoru bilo 18 pacijenata, od kojih je preminulo njih 13. "Broj pacijenata je premali za točnu statistiku", odgovaraju u Karlovcu na pitanje kolika im je stopa preživljavanja na respiratorima. U trenutku odgovaranja na upit imali su pet pacijenata na respiratoru, i 17 stacionarnih respiratora ukupno. </p><h2>'Imamo dosta kreveta'</h2><p>Većina bolnica odgovara kako zasad imaju dsatatan broj kreveta i respiratora.</p><p>U ogulinskoj bolnici kažu da im nedostaje 20 kreveta i četiri respiratora.</p><p>U Vinkovcima nisu imali nikog od Covid bolesnika na respiratoru u trenutku odgovaranja na upit, a imaju ukupno sedam stacionarnih respiratora.</p><p>Bjelovar ima, primjerice, četiri pacijenta na respiratoru, a osam aparata, plus još osam za ostala stanja, Požega nikog nema na respiratoru, a ukupno pet uređaja, Pakrac četiri uređaja sve zajedno, i nikog na njima, Virovitica ih ima deset, a nema Covid pacijenata kojima respirator u ovome trenutku treba, u Kninu nemaju pak nikog na Covid odjelu uopće, imaju sedam respiratora, Vukovar sve kritične pacijente šalje u Osijek, a ima ukupno četiri stacionarna respiratora.</p><p>Opća bolnica Pula svoje kritične slučajeve šalje u Rijeku, trenutačno na respiratoru nema nikog, a ima ukupno 18 aparata, Ogulin nema nikog na respiratoru, a ima tri uređaja. </p>