Obavijesti

News

Komentari 0
ŠIFRA 'RAKIJA'

Dilao kokain po parkiralištima u Pitomači: Pao 37-godišnjak, čak je nudio i akciju 5+1 gratis...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: PU osječko-baranjska

Sud mu dao uvjetnu kaznu, mora vratiti zarađeni novac, a svjedoci detaljno opisali kako je prodavao i nudio kokain

Muškarac (37) s područja Pitomače nepravomoćno je osuđen na Općinskom sudu u Virovitici zbog prodaje kokaina i omogućavanja konzumacije droge. Izrečena mu je uvjetna kazna od godinu dana zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Sud je odlučio i da mora u državni proračun vratiti 1020 eura koje je zaradio prodajom droge. Uz to, određena mu je sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti, uništenje zaplijenjenih 14 paketića kokaina te plaćanje sudskih troškova od gotovo 1500 eura, javlja Podravski.hr. Prema presudi, 37-godišnjak je od ožujka do sredine studenoga 2024. prodavao kokain na području Pitomače i okolice. Drogu je, kako stoji u optužnici, nudio i prodavao na parkiralištima, u vikendici te u blizini kafića, po cijeni od 80 do 90 eura za gram.

Uhićen je 15. studenoga, a tijekom pretrage njegove kuće i vikendice policija je pronašla 14 paketića kokaina spremnih za daljnju prodaju. Tereti ga se i da je u jednom kafiću drugoj osobi omogućio konzumaciju droge, i to u toaletu objekta.

Na sudu se branio tvrdnjom da nije preprodavao drogu, već da je pronađeni kokain bio isključivo za osobnu upotrebu. Naveo je i da ga je dragovoljno predao policiji. No, takvu verziju događaja srušili su svjedoci.

Jedan od njih opisao je kako je s optuženikom stupio u kontakt i kupovao kokain. Ispričao je da su se dogovarali putem poruka, koristeći šifrirani izraz 'rakija', nakon čega bi se nalazili na parkiralištu gdje mu je droga predavana.

Drugi svjedok otkrio je da je postojala i posebna ponuda. Prema njegovim riječima, optuženik mu je omogućio kupnju po principu '5+1', pa je šest grama kokaina platio 500 eura.

Treći svjedok naveo je da mu je 37-godišnjak osobno ponudio drogu. Opisao je kako su u toaletu kafića konzumirali bijeli prah koji je optuženi pripremio na vodokotliću, koristeći improviziranu cjevčicu.

Na temelju takvih iskaza sud je odbacio obranu optuženika i proglasio ga krivim za kaznena djela povezana s drogom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026