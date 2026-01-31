Obavijesti

News

Komentari 0
JAVNI DOKUMENTI

DIP: Stranke i nezavisni do 2. ožujka trebaju dostaviti godišnje financijske izvještaje

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
DIP: Stranke i nezavisni do 2. ožujka trebaju dostaviti godišnje financijske izvještaje
Zagreb: DIP održao konferenciju za medije | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Državno izborno povjerenstvo (DIP) podsjeća političke stranke, nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike da su do 2. ožujka dužni njemu i Državnom uredu za reviziju dostaviti godišnji financijski izvještaj za 2025.

Admiral

Dostavljaju ga unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, računalni program putem kojega se propisana izvješća i objavljuju na mrežnoj stranici DIP-a www.izbori.hr.

Kako bi se omogućio pristup tom sustavu i dostava godišnjeg financijskog izvještaja, potrebno je da one političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji to do sada nisu učinili, popune Zahtjev za dodjelu korisničkog imena i lozinke za ulazak u sustav.

Obrasci Zahtjeva dostupni su na mrežnoj stranici DIP-a www.izbori.hr, u rubrici „Nadzor financiranja“ - „Redovito financiranje“ - „Zahtjevi za dodjelu korisničkog imena i lozinke“.

Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici unose podatke u informacijski sustav za nadzor financiranja i odgovorni su za istinitost unesenih podataka.

FINANCIJE Pavliček je trošio više nego je smio, ostaje bez dijela naknade
Pavliček je trošio više nego je smio, ostaje bez dijela naknade

DIP podsjeća da su godišnji financijski izvještaji s propisanim prilozima javni dokumenti i da je Povjerenstvo dužno njihovu objavu osigurati na svojoj mrežnoj stranici, od prvog radnog dana od dana njihove dostave unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

U praksi to znači da će godišnji izvještaji koji se u sustav unesu do ponoći, 2. ožujka (ponedjeljak), biti objavljeni i time javnosti dostupni već u utorak, 3. ožujka.  

DOSAD BILO SEDAM POZIVA Imovina stranke Bandić Milan 365 u stečaju spala na 2384 €
Imovina stranke Bandić Milan 365 u stečaju spala na 2384 €

Za subjekte koji prekrše pravila o redovitom godišnjem financiranju zakon propisuje administrativne i prekršajne sankcije.

Ne dostave li, primjerice, godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima DIP-u i Reviziji privremeno će im se obustaviti isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno lokalnih proračuna, o čemu odluku donosi DIP.

Sve pojedinosti o sastavljanju i dostavi godišnjih financijskih izvještaja, dostupne su na mrežnoj stranici DIP-a. 

PARADOKSALNO PRAVILO Nikad više love: HDZ, SDP i ostali će dobiti 13 mil. eura! Evo zašto im plaćamo sve više novca
Nikad više love: HDZ, SDP i ostali će dobiti 13 mil. eura! Evo zašto im plaćamo sve više novca

Prema dostupnim podacima, godišnje financijsko izvješće za 2025. godinu dužne su dostaviti 163 aktivne političke stranke, pet nezavisnih saborskih zastupnika i oko tisuću nezavisnih vijećnika. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'
AFERA U CRNOJ GORI

EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'

Mirjana Pajković, bivša crnogorska državna tajnica, u središtu je skandala nakon objave eksplicitnih snimki nje i savjetnika predsjednika Dejana Vukšića. Samo za 24sata ispričala je detalje prijetnji, ucjena i pritisaka...
STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje
PREMINULA U BOLNICI

STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje

Djevojka je prelazila pješački prijelaz iako je za pješake na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. Preminula je u bolnici
Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!
NOVI PREOKRET

Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!

Visoki kazneni sud (VKS), kako neslužbeno doznaje Jutarnji, ukinuo je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku, što znači da će se Smažilu za ovaj stravičan zločin ponovno suditi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026