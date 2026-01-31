DIP: Stranke i nezavisni do 2. ožujka trebaju dostaviti godišnje financijske izvještaje

Dostavljaju ga unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, računalni program putem kojega se propisana izvješća i objavljuju na mrežnoj stranici DIP-a www.izbori.hr.

Kako bi se omogućio pristup tom sustavu i dostava godišnjeg financijskog izvještaja, potrebno je da one političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji to do sada nisu učinili, popune Zahtjev za dodjelu korisničkog imena i lozinke za ulazak u sustav.

Obrasci Zahtjeva dostupni su na mrežnoj stranici DIP-a www.izbori.hr, u rubrici „Nadzor financiranja“ - „Redovito financiranje“ - „Zahtjevi za dodjelu korisničkog imena i lozinke“.

Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici unose podatke u informacijski sustav za nadzor financiranja i odgovorni su za istinitost unesenih podataka.

DIP podsjeća da su godišnji financijski izvještaji s propisanim prilozima javni dokumenti i da je Povjerenstvo dužno njihovu objavu osigurati na svojoj mrežnoj stranici, od prvog radnog dana od dana njihove dostave unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

U praksi to znači da će godišnji izvještaji koji se u sustav unesu do ponoći, 2. ožujka (ponedjeljak), biti objavljeni i time javnosti dostupni već u utorak, 3. ožujka.

Za subjekte koji prekrše pravila o redovitom godišnjem financiranju zakon propisuje administrativne i prekršajne sankcije.

Ne dostave li, primjerice, godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima DIP-u i Reviziji privremeno će im se obustaviti isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno lokalnih proračuna, o čemu odluku donosi DIP.

Sve pojedinosti o sastavljanju i dostavi godišnjih financijskih izvještaja, dostupne su na mrežnoj stranici DIP-a.

Prema dostupnim podacima, godišnje financijsko izvješće za 2025. godinu dužne su dostaviti 163 aktivne političke stranke, pet nezavisnih saborskih zastupnika i oko tisuću nezavisnih vijećnika.