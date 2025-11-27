Direktorica Kanala Ri podnijela ostavku, Gradsko vijeće odbacilo njezino izvješće

Izvješće je bila posljednja točka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća, ali se direktorica Kanala Ri nije pojavila. Gradonačelnica Iva Rinčić izvijestila je da je jučer dobila informaciju da je Šimić Drenik podnijela neopozivu ostavku. Rekla je da je kontaktirala Šimić Drenik nakon te informacije, ali je ona odbila doći na sjednicu.

Gradonačelnica Rinčić je navela da zaposlenici nisu dobili posljednje plaće te je odlučila da Grad Rijeka podmiri njihove plaće u ukupnom iznosu od 16 tisuća eura. "Ljudi koji rade moraju dobiti plaće, ali je u pitanju dugoročniji opstanak ove televizije", rekla je. Ustvrdila je da je problem u načinu upravljanja i da Kanal Ri ne prati suvremene trendove.

"Nikome ne treba ovakav medij, ni stranačka televizija kakva je u proteklom razdoblju bila", istaknula je. Rinčić je ustvrdila da bi ta televizija morala djelovati nepristrano, da se ne ugrožava novinarska etika. Naglasila je da rješenje u kojem su lokalna i regionalna vlast vlasnici medija potencijalno uzrokuje probleme vezane uz nepristranost rada.

Rinčić je navela da Grad Rijeka godišnje ulaže u Kanal Ri oko 160 tisuća eura pa se postavlja pitanje što dobiva zauzvrat. "Ne želimo ugrožavati radna mjesta, čekamo prijedlog Primorsko-goranske županije kao drugog suvlasnika o budućem vlasničkom modelu, pa ćemo potom odlučivati što s Kanalom Ri", rekla je Rinčić.

Izvješće o poslovanju nije prihvatilo 15 vijećnika, četvero je bilo suzdržano, a ni jedan vijećnik nije prihvatio izvješće.

U raspravi su iskazali ogorčenje ostavkom direktorice uoči podnošenja izvješća te dvojbe o smislenosti nastavka djelovanja te televizije.

Srđan Srdoč (IDS) je ustvrdio da je direktorica i dalje na svojoj funkciji, unatoč ostavci, jer je Skupština društva nije razriješila. Naveo je da je morala iznijeti izvješće i odgovarati na pitanja vijećnika te ocijenio je da je njezin potez pokušaj izbjegavanja nadzora te da djeluje kao pokušaj bijega.

"Situacija u Kanalu Ri je kritična i pozivam Grad Rijeku da poduzme nužne korake, prije svega kako bi se zaštitio dignitet i prava radnika. Tea Mičić Badurina (PGS) istaknula je da bi se Kanal Ri u ovakvom obliku trebao ugasiti. Ocijenila je da je opustošen i devastiran posljednjih godina, kadrovski, upravljački, urednički i novinarski te je služba marketinga na niskoj razini.

Kanal Ri je osnovan 1999. kao županijska televizija. Grad Rijeka i PGŽ su najveći pojedinačni vlasnici, oba s nešto više od 31 posto.