DIRH: 'Gradilišta su zatvorena zbog nedostataka'. Grad: 'Već sutra ćemo nastaviti radove...'

Građevinska inspekcija Državnog inspektorata (DIRH) potvrdila je da je zbog utvrđenih nepravilnosti obustavila radove i zatvorila gradilišta na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, u Ulici grada Vukovara te u Ulici kralja Zvonimira na dionici od Trga žrtava fašizma do Ulice Vjekoslava Heinzela. Iz Grada Zagreba, s druge strane, poručuju da je riječ o nedostacima koji će biti otklonjeni nakon dostave tražene dokumentacije i provedbe naloženih mjera.

Podsjetimo, državni inspektori ponovno su u utorak poslijepodne stigli na gradilište na križanju Savske i Vukovarske, a kako smo neslužbeno doznali, na teren je bila pozvana i policija. Prema neslužbenim informacijama do kojih je došao 24sata, inspektori su htjeli zatvoriti gradilište, no radnici navodno nisu htjeli prekinuti radove. Također smo neslužbeno doznali da je gradilište zatvoreno jer nije bilo propisno osigurano te da je inspektorima bila upitna i zaštitna oprema radnika.

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U službenom očitovanju za 24sata, DIRH navodi da je tijekom inspekcijskog nadzora po službenoj dužnosti utvrdio nepravilnosti na navedenim gradilištima. Kako ističu, nepravilnosti se odnose na povrede odredbi Zakona o gradnji, prema kojima gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi.

- Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, sukladno zakonu 7. srpnja 2026. godine donesena je mjera obustave građenja postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu - navode.

Zagreb: Zbog radova na križanju Savske i Vukovarske velika gužva, kritično na Vukovarskoj u smijeru zapada | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dodaju da gradilišta ni danas nisu otvorena. DIRH također tvrdi da je kontrolnim nadzorom na gradilištu u Ulici grada Vukovara utvrđeno da su radovi nastavljeni unatoč zabrani.

- Kontrolnim nadzorom na gradilištu u Ulici grada Vukovara utvrđeno je da su nastavljeni radovi na zatvorenom gradilištu, što je inspekcija obustavila, a zbog povrede službenog znaka pokrenut će se zakonom propisani postupci - poručili su iz Državnog inspektorata.

Grad Zagreb: Izvođač postupa po nalogu inspektora

Iz Grada Zagreba potvrđuju da je Državni inspektorat zatvorio gradilište na raskrižju Savske i Vukovarske, ali navode da je razlog taj što komora u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod DN 700 nije bila propisno ograđena i označena. Kako tvrde iz Grada, privatni izvođač radova ubrzo nakon zatvaranja obavijestio je da promptno postupa po nalogu nadležnog inspektora.

Zagreb: Radovi na tramvajskoj pruzi na križanju Vukovarske i Savske | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Dodaju da je danas popodne u prostorijama Državnog inspektorata održan sastanak na kojem je dogovoreno da privatna tvrtka koja izvodi radove izradi plan zaštite rova i postavi dodatnu zaštitnu ogradu. Za gradilište u Zvonimirovoj ulici, navode iz Grada, Državni inspektorat naložio je postavljanje zaštitne ograde u duljini od oko dva kilometra.

Prema tvrdnjama Grada Zagreba, nakon dostave tražene dokumentacije i provjere provedbe naloženih mjera od strane DIRH-a, završetak postupanja Inspektorata i donošenje odluke o nastavku radova na oba gradilišta izgledni su sutra.