DRAMA Inspektori opet stigli u Savsku, radnici nisu htjeli prekinuti radove? Stigla policija

Državni inspektori opet su stigli na gradilište na križanju Savske i Vukovarske u Zagrebu u utorak popodne, a kako doznajemo, danas je pozvana i policija. Kako neslužbeno doznajemo, inspektori su htjeli zatvoriti gradilište, ali radnici navodno nisu htjeli prestati s radovima. Poslali smo upit zagrebačkoj policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

Naime, prema informacijama do kojih smo došli gradilište je zatvoreno jer nije bilo osigurano, a inspektorima je navodno bila upitna i zaštitna oprema radnika. O svemu smo pitali i Grad Zagreb, a odgovor ćemo objaviti kada stigne.

Foto: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja u tijeku je obnova magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj vrijedna oko 3,8 milijuna eura. Kako je najavljeno radovi bi trebali trajati do 31. kolovoza. Uz to obnavlja se i tramvajska skretnica, što će stajati dodatnih milijun 200 tisuća eura, a ti bi radovi trebali završiti dva tjedna prije. Zadnjih dana pojavljivali su se problemi na gradilištu, nekoliko automobila je završilo je u raskopanom dijelu tračnica.

Zatvaranje gradilišta na raskrižju Savske i Vukovarske ulice, potvrdili su nakon pisanja 24sata i iz Grada Zagreba. Dodaju da je do zatvaranja došlo do određenih manjih neusklađenosti na gradilištu povezanih s odredbama Zakona o zaštiti na radu.

- Što se tiče gradilišta Vukovarska-Savska, prema informacijama s kojima u ovom trenutku raspolažemo, tijekom današnjeg dana inspekcija je od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove, i koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražila postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova, čije je postavljanje u tijeku, te ploču s podacima o gradilištu, koja će se također postaviti uskoro, nakon čega očekujemo da će gradilište ponovno biti otvoreno - rekli su iz Grada Zagreba.

Dodaju da će u slučaju eventualnih dodatnih zahtjeva, odmah po zaprimanju pisanog rješenja inspekcije, ViO kao investitor od tvrtki izvođača radova i nadzora radova zatražiti promptno postupanje prema navedenom rješenju. Podsjetimo, na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja u tijeku je obnova magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj vrijedna oko 3,8 milijuna eura. Kako je najavljeno radovi bi trebali trajati do 31. kolovoza. Uz to obnavlja se i tramvajska skretnica, što će stajati dodatnih milijun 200 tisuća eura, a ti bi radovi trebali završiti dva tjedna prije. Zadnjih dana pojavljivali su se problemi na gradilištu, nekoliko automobila je završilo je u raskopanom dijelu tračnica.

Iz Grada Zagreba poručuju kako su gradilišta zatvorena zbog, kako navode, manjih propusta vezanih uz zaštitu na radu. U pisanom očitovanju navode da je nalog inspektora za postavljanje pomične ograde i ploče s podacima o gradilištu dio uobičajene procedure. S druge strane, u Državnom inspektoratu ističu kako gradilišta nisu bila adekvatno ograđena ni zaštićena te da njihov posao zatvaranjem gradilišta nije završen. Najavljuju nastavak inspekcijskog nadzora koji će obuhvatiti i potpunu provjeru dokumentacije. Iako u Gradu očekuju da će nedostaci biti brzo otklonjeni i radovi nastavljeni, neslužbene informacije iz Državnog inspektorata upućuju na to da bi postupak mogao potrajati upravo zbog opsežne kontrole dokumentacije.