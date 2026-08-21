Dječaci izazvali požar u Splitu pa bježali policajcima...

Tri maloljetnika u Splitu zapalila su suhu travu i grančice u blizini restorana u trgovačkom kompleksu na Gripama. Požar je izbio u srijedu navečer, a kada su policajci stigli, dječaci su pokušali pobjeći.

Policija je oko 21 sat dobila dojavu o vatri. Trojica dječaka, svi rođeni 2013. godine, pokušala su pobjeći kada su ugledala policajce. Jedan od njih pritom je pao i požalio se na bol u ruci, pa je prevezen u bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć. O svemu su obaviješteni njegovi roditelji.

Policija je s trojicom dječaka, u prisutnosti roditelja, obavila razgovore. Utvrđeno je da su zapalili suhu travu i grančice.

Budući da su mlađi od 14 godina, dječaci nisu kazneno ni prekršajno odgovorni. O događaju su obaviješteni Općinsko državno odvjetništvo za mladež i Hrvatski zavod za socijalni rad, koji će poduzeti mjere iz svoje nadležnosti.

Policija ponovno upozorava roditelje da djeci objasne koliko igranje vatrom može biti opasno. Ono što djeci može izgledati kao igra ili eksperimentiranje, posebno tijekom ljetnih mjeseci, u vrlo kratkom vremenu može prerasti u ozbiljan požar.