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BILI NA ILEGALNOM KUPALIŠTU

Dječaka (8) traže brojne službe, akciju otežava nabujala Drava

Piše Iva Tomas,
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Dječaka (8) traže brojne službe, akciju otežava nabujala Drava
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Selnica Podravska: Nastavljena je potraga za nestalim dječakom | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Legradski načelnik kazao je kako je nestali dječak bio na dijelu ilegalnog kupališta. Neslužbeno se doznaje da je dječak bio u šetnji s bratom i psom, a u jednom je trenutku ušao u vodu i samo nestao

Intenzivne mjere traganja za djetetom, koje je nestalo na Dravi u srijedu oko 20.40 sati nastavljaju se i u četvrtak u Selnici Podravskoj kod Legrada, potvrdila nam je PU koprivničko-križevačka. Sve se, neslužbeno doznajemo, odvijalo na lokalnom kupalištu. Potraga traje od sinoć, a otežali su je teren, nabujala voda i mrak.

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- Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - kažu nam iz policije.

Legradski načelnik kazao je za ePodravina kako je nestali dječak bio na dijelu ilegalnog kupališta nabujale rijeke Drave. Na mjestu su zatekli službe koje kreću u potragu. Neslužbeno se doznaje da je dječak bio u šetnji s bratom i psom, a u jednom je trenutku ušao u vodu i samo nestao. Brat je neplivač, pa je odmah odjurio roditeljima.

Foto: ePodravina
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Kako doznajemo, alarmirani su vatrogasci sa šireg područja. Onima iz Selnice Podravske pridružili su se oni iz Legrada, kao i JVP Koprivnica. U akciji su hitno pozvani i članovi HGSS-a iz Koprivnice i Čakovca. 

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