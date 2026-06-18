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STRAŠNA TRAGEDIJA

VIDEO Konj se oteo: Turist (18) ispao iz kočije i poginuo u SAD-u

Piše 24sata,
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VIDEO Konj se oteo: Turist (18) ispao iz kočije i poginuo u SAD-u
Foto: X (Twitter)

Tragedija je ponovno otvorila raspravu o kočijama s konjskom zapregom u New Yorku...

Turist (18) koji je s obitelji posjetio New York poginuo je nakon što se konj upregnut u turističku kočiju u Central Parku preplašio i pojurio parkom. Nesreća se dogodila u srijedu poslijepodne u blizini poznatog restorana Tavern on the Green, objavio je ABC7 New York.

Prema policiji, mladić je ispao iz kočije nakon što je konj, imenom Sampson, iznenada krenuo velikom brzinom. Hitno je prevezen u bolnicu Weill Cornell Medical Center u kritičnom stanju, no kasnije je podlegao ozljedama. Nesreća se dogodila oko 14.45 sati po lokalnom vremenu, u trenutku kada se obitelj navodno vraćala u kočiju. Još nije potpuno jasno koliko se članova obitelji nalazilo u njoj kada je konj pojurio.

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Svjedoci su opisali da se sve dogodilo u nekoliko sekundi. Jedan od njih, Ron Pobuda, rekao je da putnici nisu imali vremena ni reagirati ni pokušati pobjeći. Snimka s mjesta događaja, navodi ABC7, pokazuje osobu koja ispada iz jureće kočije.

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Posebno je sporna informacija da vozač u trenutku nesreće nije bio u kočiji. Alexander Kemp, administrativni potpredsjednik sindikata TWU Local 100, koji predstavlja vozače kočija, rekao je da se čini kako je vozač izašao kako bi fotografirao putnike.

Prema njegovim riječima, vozač je bio udaljen od konja barem za duljinu ruke. Kemp je nakon nesreće poručio da vozač nikada ne bi smio napustiti kočiju kako bi fotografirao putnike te je takav postupak nazvao neprihvatljivim.

Konj Sampson, koji je u Central Parku radio tek oko šest tjedana, iz zasad nepoznatog razloga se preplašio i pojurio. Kočija je pritom udarila u kotač druge kočije te se prevrnula na bok dok su se ljudi još nalazili unutra. Prema izvješću ABC7, među putnicima je, čini se, bilo i malo dijete.

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Kemp je rekao da je, prema informacijama sindikata, vlasnik kočije vozača suspendirao na neodređeno vrijeme. Dodao je i da će konj biti povučen iz posla. Životinja je, prema dostupnim informacijama, prošla bez težih posljedica. Sindikat je podržao potpunu istragu nesreće, ali i strože uvjete za rad vozača kočija. Kemp je zatražio dodatnu obuku, zahtjevnije ispite s praktičnim dijelom te jasnija pravila za uvođenje novih konja u posao. Također je podržao postavljanje dodatnih mjesta za vezanje konja po parku.

"Na tisuće vožnji prođe bez incidenta, ali moraju se poduzeti koraci kako bi se spriječile ovakve nesreće", poručio je Kemp.

Tragedija je ponovno otvorila raspravu o kočijama s konjskom zapregom u New Yorku. Central Park Conservancy, organizacija koja se već ranije zauzela za zabranu takvih kočija u parku, priopćila je da je "potpuno shrvana" smrću mladog turista.

Iz organizacije su poručili da je riječ upravo o tragediji na koju su upozoravali kada su prošle godine zatražili zabranu kočija u Central Parku. Ponovno su pozvali gradske vlasti da usvoje takozvani Ryder's Law, zakon kojim bi se kočije s konjima zabranile, a vozačima osigurala pomoć pri prelasku na druge poslove.

Nesreća se dogodila nešto više od tjedan dana nakon što je drugi konj, Deniz, uginuo dok je prevozio putnike u parku. Iako je njegova smrt pripisana konzumaciji otrovne biljke, taj je slučaj dodatno pojačao pritisak aktivista koji traže kraj ove turističke atrakcije.

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