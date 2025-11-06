Obavijesti

VOZIO 19 SATI

Djed (87) iz Francuske išao kod doktora. Upisao krivo u GPS pa završio u Brelima kod Makarske

Piše Ivana Mihaljević,
Krenuo je na pregled u svoje selo pokraj Bordeauxa, ali je u GPS upisao 'Brela'. Nakon višesatne vožnje kroz pola Europe – završio je na Makarskoj rivijeri.

S Makarske rivijere stiže priča koju bi teško povjerovao i najiskusniji vozač. 87-godišnji Francuz iz okolice Bordeauxa krenuo je, sasvim mirno, na redoviti pregled kod svog liječnika. Ni slutio nije da će umjesto nekoliko minuta vožnje po susjedstvu – završiti na drugom kraju Europe.

Umjesto adrese ambulante u svoje selo, starac je u navigaciju upisao “Brela”. I tako je, umjesto do doktora, njegov auto krenuo prema – Hrvatskoj obali! Prešao je Francusku, Italiju, Sloveniju i nakon više od 1800 kilometara i skoro 19 sati vožnje – parkirao se pred hotelom „Soline“ u Brelima.

Kako piše Slobodna Dalmacija, djelatnici hotela odmah su primijetili da nešto ne štima. Čovjek je bio sam, bez ikakvog kofera, vidno iscrpljen i zbunjen.

– Smjestili smo ga odmah u sobu, dali mu da se odmori i odmah kontaktirali policiju i njegovu obitelj – rekli su iz hotela.

U međuvremenu, u Francuskoj je obitelj bila u panici. Starac se nije vratio s pregleda i prijavili su nestanak. Kad su čuli da je pronađen – i to na hrvatskoj obali – uslijedilo je olakšanje, ali i potpuna šok.

- Sada je na sigurnom, napisao je već 10 stranica dnevnika svoje avanture, a s osobljem hotela je počeo komunicirati i na engleskom - kazali su iz hotela. 

Hotel nije želio otkrivati njegov identitet ni davati izjave dok ne stigne obitelj, koja se odmah uputila prema Hrvatskoj.

Srećom, sve je završilo bez ozljeda – osim, možda, zbunjenosti zbog navigacije koja je odvela 'na krivu adresu'.

