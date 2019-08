Djevojčica (2) preminula: Hitna nije mogla doći zbog procedure

Djevojčica (2) preminula je u petak ujutro u Zdravstvenom centru u Surdulici nakon što joj je večer prije pozlilo na Vlasinskom jezeru na jugu Srbije, javlja Avaz. Njezini roditelji morali su ju sami odvesti do najbliže zdravstvene ustanove jer su im liječnici Hitne pomoći rekli da oni ne mogu doći po nju.

Kako prenose srpski mediji, kada je djevojčici pozlilo, njezini roditelji pozvali su Hitnu. U Crnoj Travi su im rekli da ne mogu izaći na teren, a u istoj službi u Surdulici preporučili su im da sami odvezu djevojčicu jer "trenutno nemaju vozilo koje bi mogli poslati".

- Točno je da nemamo sanitetsko vozilo u koje možemo staviti kisik, ali imamo vozilo kojim mogu transportirati pacijenta - rekla je direktorica Doma zdravlja u Vlasotincu Milena Stanković-Mitrović za Avaz. Ona tvrdi kako doktor nije mogao doći po djevojčicu jer je poštivao proceduru.

- On je radio sam noćas. Kao jedini liječnik, on ne smije napustiti Dom zdravlja. Crna Trava je blizu Vlasinskom jezeru i naravno da se, kada je ovako nešto u pitanju, mora reagirati. Doktor je najvjerojatnije savjetovao da se dijete doveze do prve ambulante. Moguće je da je rekao da nemaju kisik, ali nije u tome problem. On je samo poštovao proceduru - istaknula je Stanković-Mitrović.

Naposljetku su roditelji sami dovezli dvogodišnjakinju u Surdulicu u kojoj je preminula u petak. Obdukcija će pokazati uzrok smrti.