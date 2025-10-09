Obavijesti

News

POLICIJA JE UHITILA

Djevojka (22) mjesecima krala po Zagrebu: Meta su joj bili stariji građani u tramvajima

Piše Marta Divjak,
Djevojka (22) mjesecima krala po Zagrebu: Meta su joj bili stariji građani u tramvajima
S još dvije žene, izvlačila je novčanike iz torbi starijih ljudi dok su ulazili u tramvaje ili se vozili, a u jednom slučaju pokušala je i podići novac na bankomatu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakinjom koju sumnjiče za počinjenje više kaznenih djela. Tijekom razdoblja od ožujka do rujna 2025., na području Centra, Medveščaka i Maksimira, osumnjičena je, u suradnji s najmanje tri zasad nepoznatih žena, počinila sedam kaznenih djela. Četiri krađe, dvije teške krađe te jednu računalnu prijevaru u pokušaju.

Djevojka je koristila gradski prijevoz kako bi se približila žrtvama, a odabirala je starije osobe, pratila ih kroz tramvaje i na stajalištima. Koristila je gužvu i nepažnju oštećenih, pa im prilazila s leđa. Iz torbica i torbi uzimala je novčanike s gotovinom, karticama i osobnim dokumentima. Nakon svakog čina napuštala je mjesto događaja.

Dana 5. ožujka oko 12.50 sati, na području Medveščaka, vozila se tramvajem u smjeru Trga bana Josipa Jelačića. Prišla je 69-godišnjoj putnici. Iz ruksaka joj je uzela novčanik. Pobjegla je s dvije nepoznate suučesnice. Nedugo nakon toga pokušala je podići novac s bankomata koristeći otuđenu karticu, no u tome nije uspjela.

Dana 15. ožujka oko 10 sati, nalazila se na autobusnom stajalištu na Maksimiru. Iskoristila je trenutak dok je 86-godišnjakinja ulazila u autobus. Iz torbice joj je uzela novčanik s novcem, dokumentima i bankovnim karticama.

Dana 6. kolovoza oko 9.40 sati, na području Centra, prišla je 75-godišnjakinji s leđa. Iz torbice joj je ukrala novčanik. U bijegu joj je pomogla još jedna zasad nepoznata ženska osoba.

Dana 23. kolovoza oko 10.30 sati, ponovno se vozila tramvajem u smjeru Trga bana Jelačića. Prišla je 72-godišnjoj putnici. Iz torbe joj je otuđila novčanik. Pobjegla je s pratnjom.

Dana 28. kolovoza oko 10 sati, tijekom vožnje tramvajem, prišla je 87-godišnjaku. Iskoristila je gužvu. Iz torbe mu je uzela novčanik s dokumentima i novcem.

Dana 1. rujna oko 13 sati, vozila se tramvajem u smjeru Draškovićeve. Prišla je 65-godišnjakinji. Dok joj je suučesnica odvraćala pozornost i zaklanjala je od pogleda drugih putnika, iz torbice joj je ukrala novčanik. Obje su pobjegle.

Ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 1.440 eura.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 22-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku. Policija je podnijela posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

