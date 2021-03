- Problemi nastaju u ogromnim narudžbama. Velike količine naručili su i EU i druge države diljem svijeta. Kao drugo, nakon što su u rekordno brzom roku i Pfizer i Moderna i AstraZeneca i Johnson&Johnson uspjeli otkriti cjepivo i počeli proizvodnju, sami proizvodni kapaciteti nisu toliki da bi isporuka bila brza onako kako bismo mi htjeli - rekao je premijer Andrej Plenković u središnjem Dnevniku HTV-a.

'Hrvatska želi ući u turističku sezonu sa što više procijepljenih'

Hrvatskoj je potrebno cjepivo, naglasio je, jer smo mi turistička država.

- Hrvatska želi ući u turističku sezonu sa što više procijepljenih hrvatskih građana, treba osigurati na razini EU-a da se sloboda kretanja napravi na način koji je siguran. Stoga će izaći Europska komisija idući tjedan s prijedlogom potvrde za tri kategorije građana - za one koji su cijepljeni, ili su preboljeli covid ili pak imaju negativni test - istaknuo je premijer.



Govoreći o raspodjeli cjepiva Plenković je rekao da je Hrvatska od ljeta, kada su počeli pregovori s farmaceutskim kompanijama, postupno dobivali signale od Europske komisije o pregovorima.

- Tijekom ljeta sve dostupne informacije upućivale su da će cjepiva AstraZenece najbrže biti gotovo i najbrže biti odobrena. Onda se tu nešto zakompliciralo. Hrvatska je odmah prema njima išla s velikom narudžbom, od 2,7 milijuna doza - rekao je Plenković.



- Ovisno o tome kako koja farmaceutska kompanija dostavlja svoja cjepiva, tako se to i distribuira. U ovome trenutku nama je šteta da smo najviše naručili od AstraZenece zato jer su oni usporili svoju dinamiku. No jednom kada se to konsolidira mi bismo mogli dobiti jako velike količine cjepiva AstraZenece

'Smrt žene (91) još uvijek ispituju, ne vide vezu između smrti i primanja cjepiva'

Komentirao je slučaj 91-godišnjakinje koja je preminula treći dan nakon što je primila cjepivo AstraZenece.

- Razgovarao sam s ministrom zdravstva. On je u kontaktu s ravnateljem HALMED-a i podatke koje imaju su takvi da ne vide nikakvu uzročno-posljedičnu vezu između smrti gospođe koja je preminula te primanja cjepiva. Još uvijek sve ispituju. Konzultirat će se i s Europskom agencijom za lijekove - rekao je hrvatski premijer.





Kazao je da prema informacijama ravnatelja HZJZ-a nije točno da ljudi odbijaju cjepivo AstraZenece.



- Nitko ne stavlja na tržište cjepivo koje je nepouzdano i neodobreno. Prvo je stav Svjetske zdravstvene organizacije, potom Europske agencije za lijekove, a onda Hrvatske agencije za lijekove. To su institucije kojima moramo vjerovati - zaključio je premijer Plenković.