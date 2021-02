Ovog tjedna u Hrvatsku bi trebalo stići više od 70.000 doza cjepiva, a do kraja veljače, doznajemo u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ), još 200.000 doza. U ožujku bi nam trebalo doputovati i više od 350.000 doza, kaže nam dr. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti pri HZJZ-u. Trebat će možda otvarati i punktove ako liječnici ne budu mogli primiti toliko ljudi u ordinacijama.

Ukupno, riječ je o 620.000 novih doza, a kako se cjepivo daje u dva navrata, to je dovoljno za 310.000 ljudi. Od prosinca do sada već je distribuirano oko 160.000 doza, što znači da će do kraja ožujka, bude li išlo po planu koji najavljuje Kaić, biti cjepiva za ukupno oko 390.000 ljudi.

- S obzirom na broj doza koje će stići do kraja ožujka, mislim da će se uskoro sve normalizirati - optimističan je Kaić.

Prema Vladinom popisu prioriteta, u Hrvatskoj je, međutim, oko 1,7 milijuna ljudi koji imaju pravo na cijepljenje prije zdravih i mladih. Pod uvjetom da ga, naravno, svi žele. Među njima je, pritom, 1,5 milijuna onih s nekom bolesti, neovisno o godinama.

- Ja sam onkološki bolesnik, na kemoterapiji, tzv. imunokompromitirana osoba, kod koje cjepivo vjerojatno neće imati nekog velikog učinka. No zato bi bilo jako dobro da se cijepe moji ukućani, kako bi onda i mene zaštitili od toga da mi koronu donesu kući - kaže žena oboljela od karcinoma, koja još nije na redu za cijepljenje, a kad bi i bila, ono joj, moguće, neće pomoći puno. No dok neki preskaču red, nema naznaka da bi se u ovakvim, specifičnim slučajevima moglo među prioritete uvrstiti i zdrave, pa i mlade ukućane imunokompromitiranih. Njih se, primjerice, bez problema cijepi protiv gripe kad kod teških bolesnika to cjepivo ne djeluje.

- U slučaju korone zasad su šanse za to praktički nikakve. Tek s dolaskom većih količina cjepiva bismo to mogli preporučiti - napominje Kaić. Kazao je i to da će HZJZ napraviti protokol postupanja s viškovima cjepiva jer ministar zdravstva Vili Beroš to traži, no to neće puno pomoći, zaključio je.

Budući da je riječ o novom virusu, proizvođači cjepiva ne znaju koliko će trajati imunitet nakon cijepljenja. Za one koji su bolest preboljeli, pretpostavlja se da traje najviše šest mjeseci. Što su bili jači simptomi, dulji je i imunitet. Sva tri odobrena cjepiva u EU daju se u dvije doze s razmakom od tri do 12 tjedana, ovisno o cjepivu. Europska agencija za lijekove započela je ocjenjivanje još jednog, trećeg mRNA cjepiva pod nazivom CVnCoV, koje razvija kompanija CureVac AG. EU će ubrzati odobrenja za cjepiva protiv mutacija virusa, a do kraja rujna bi trebalo biti dovoljno doza da se procijepi 70 posto stanovništva.

Kako cijepe naši susjedi?

U protekla 24 sata imamo 198 novootkrivenih slučajeva zaraze koronom, a još je 19 oboljelih preminulo. Na bolničkom su liječenju zbog Covid-19 943 osobe, na respiratoru, pritom, njih 89. Testirano je nešto više od 5200 ljudi.

Hrvatska je, zadnji su podaci, cijepila oko 60.000 ljudi, a Srbija čak 636.000. Razlika je ogromna jer Srbija kombinira kinesko cjepivo, ruski Sputnik V, Astra Zenecu...

Kad se uzme u obzir broj danih doza na sto tisuća stanovnika, s Velikom Britanijom su Srbi među vodećima u Europi. Samo su proteklog tjedna dobili oko 50.000 ruskog cjepiva Sputnik V, a stiglo im je i pola milijuna kineskog Sinopharma.

Hrvatska međutim kao članica Europske unije ovisi o onome što EU i odobri, odnosno dogovori s proizvođačima, na čijem popisu kinesko i rusko cjepivo još nisu. Zato Srbi mogu i birati čime će se cijepiti, što učiniti mogu i preko aplikacije.

Srbija se toliko dobro opremila cjepivom da je jučer čak i Sjevernoj Makedoniji donirala više od 4500 doza. Tako i oni mogu početi s cijepljenjem najugroženijih.

Aleksandar Vučić osobno je makedonskom premijeru Zoranu Zaevu donio kutiju s cjepivom na granični prijelaz. Inače, i Makedonci su naručili oko 200.000 kineskog cjepiva jer im kasni isporuka koju vodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Cijepljenje je napokon krenulo i u BiH, točnije samo u Republici Srpskoj, koja je s Moskvom također dogovorila isporuku Sputnika V.

Stigle su im za početak oko dvije tisuća doza, prvo provjerenih u domaćim laboratorijima. Nakon što su Bosanci cjepivu dali zeleno svjetlo, krenula je i vakcinacija u Banjoj Luci.

Do kraja veljače očekuju puno veću isporuku, oko sto tisuća doza, dok od zapadnih proizvođača cijela BiH nije dobila još - apsolutno ništa. Federacija BiH prva Pfizerova cjepiva očekuje ovoga tjedna pa će i u tom entitetu početi procjepljivanje najugroženijih skupina. Slovenija je cijepila više nego Hrvatska, oko 70.000 ljudi.

I u susjednoj Mađarskoj, bez obzira što su članica EU, odlučili su naručiti rusko i kinesko cjepivo kad je postalo jasno da cjepiva Pfizera, AstraZenece i Moderne namijenjena neće biti isporučena u dogovorenim rokovima. Mađarska vlada odobrila je još prije tjedan dana Sputnik V, a postupak je pokrenut i za cjepivo kineskog Sinopharma.