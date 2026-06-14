Do srijede nestabilno vrijeme, a onda stiže pržiona

Vrijeme do srijede bit će promjenjivo, a onda stižu temperature i stabilizacija. U ponedjeljak na istoku Hrvatske promjenjivo pa i pretežno oblačno, s kišom, ponegdje i obilnim pljuskovima. Poslijepodne sa sjevera razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 14 °C, dnevna od 18 do 21 °C, piše HRT.

Podjednake vrijednosti temperature zraka i u također promjenjivoj središnjoj Hrvatskoj, gdje će češće i lokalno obilnije kiše, ponegdje praćene i grmljavinom, biti u prvom dijelu dana, a poslijepodne smirivanje i razvedravanje, najprije na sjeveru.

Promjenljivo će biti i na zapadu. Kiša, često u obliku pljuskova s grmljavinom, najvjerojatnija je u Gorskom kotaru, oko Rijeke i na sjeveru Istre. Slabo do umjereno jugo i južni vjetar navečer će okrenuti na buru. Temperatura zraka ujutro od 11 °C u Gorskoj Hrvatskoj do 21 na otocima sjevernog Jadrana. Dnevna na moru te u Lici od 24 do 28 °C, drugdje niža.

U Dalmaciji će ostati stabilno, sunčano. Puhat će umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Danju vrlo toplo i vruće uz 27 do 30 °C, a ujutro od 14 do 20 °C.

I na jugu Hrvatske ponedjeljak će proteći sunčano. Umjereno do jako jugo puhat će u prvom dijelu dana, a poslijepodne slabiji jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 22 °C, a najviša dnevna od 27 do 29 °C."

Već u noći na utorak posvuda će se razvedriti, pa je ujutro uz svježinu moguća i magla. Danju toplije, ali ne i stabilno. Lokalni pljuskovi mogući ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije. Poneki se izolirani pljusak ili malo kiše ne mogu isključiti ni u djelomice sunčanu srijedu, pa ni u sunčaniji četvrtak kada će se vratiti ljetna vrućina.

Na Jadranu pretežno sunčano, no uz dnevni razvoj oblaka ipak se ne može isključiti pljusak, posebice u utorak, kada će na sjeveru nakratko zapuhati bura, a u Dalmaciji jugozapadni vjetar. Od srijede umjeren sjeverozapadnjak, u noći slabiji burin. Temperatura zraka u porastu, sve češće uz noćnu toplinu i dnevnu vrućinu.", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.