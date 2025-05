Dobila 88 glasova, pobijedila je HDZ i Četnika i sad će imati plaću nešto više od 2000 eura

Civljane u Šibensko-kninskoj županiji najmanja su općina u zemlji sa 171 stanovnikom. Tamo je izbornu pobjedu osigurala nezavisna Sanja Bjelobrk koja je, kako piše na stranicama DIP-a, osvojila 88 glasova pobijedivši HDZ-ovog protukandidata Antu Gutića za kojeg je glasao 31 čovjek.

Zanimljivo, HDZ-u u najmanjoj općini u Civljanima nije pomogao ni Srbin Slavko Četnik koji je bio na HDZ-ovoj listi za općinsko vijeće. Ta je lista dobila tek 29 glasova.

- Slavko Četnik je moj dobar prijatelj, i to više od 20 godina. Nije on jedini Srbin na listi, ima njih još, ali prezime mu je, eto, zanimljivo, pa me sad svi zovu. Imam tri premosnice i tri stenta, ali sam odlučio opet izaći na izbore. Imam puno djece, i svi me pitaju za novac. Zato sam i sastavio listu za koju vjerujem da će biti dobitna, moram dalje se baviti pravim poslom, 300 komada rajčica neće se posaditi samo - otkrio je HDZ-ovac Ante Gutić za 24sata.

Bjelobrk će postati načelnica najmanje općine u Hrvatskoj, izabralo ju je 88 ljudi, a primat će oko 2000 eura plaće.