Dobro iskoristite ovaj vikend, temperature se penju i do 20°C!

Subota će biti djelomice sunčana, ali uz promjenjivu naoblaku. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru očekuje se oblačnije, uz mogućnost lokalnih pljuskova, osobito na širem riječkom području. Noć i jutro donose poneku maglu na istoku zemlje. Vjetar će puhati umjereno, na gorju i jako jugozapadno, dok će na Jadranu prevladavati južni i jugo smjer. Temperature će se kretati od najniže jutarnje vrijednosti između 5 i 10 °C, malo niže u Lici i na istoku, a na obali od 10 do 15 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 15 i 20 °C.

U istočnoj Hrvatskoj, ujutro se očekuje mjestimična magla, posebno u Posavini i Srijemu, a tijekom dana djelomično sunčano. Vjetar će biti slab, povremeno umjeren jugozapadni, dok će temperatura dosegnuti oko 18 °C.

U središnjoj Hrvatskoj također djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom i mogućom jutarnjom maglom. Puhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar, u gorju ponegdje jak. Popodnevna temperatura dosegnut će do 19 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme, a na riječkom području i dijelu Gorskog kotara pretežno oblačno s povremenom kišom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u gorju jak, a na moru južni i jugo koje će jačati. Temperatura će se kretati od 13 °C u gorju do 18 °C na obali.

U Dalmaciji djelomično sunčano uz promjenjivu naoblaku, s mogućom jutarnjom maglom u unutrašnjosti. Vjetar slab, a na moru od sredine dana mjestimice umjereno jugo. Temperature između 17 i 20 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske jutro donosi lokalnu maglu, a tijekom dana pretežno sunčano, zatim postupno naoblačenje. Temperatura oko 18 °C, uz uglavnom slab vjetar i malo valovito more.

Nedjelja donosi slično vrijeme kao i subota, uz djelomično sunčano i promjenjivo oblačno s povremenom kišom. U sljedećem tjednu očekuju nas značajnije promjene – ponedjeljak će donijeti oborine, moguće grmljavinu i obilniju kišu u gorskim predjelima, dok će utorak donijeti znatno zahladnjenje uz susnježicu i snijeg u višem gorju. Vjetar će biti slab do umjeren, a ponedjeljak donosi jači jugozapadni vjetar koji će okrenuti na sjeveroistočni i sjeverozapadni smjer.

Na Jadranu će u nedjelju biti promjenjivo oblačno s povremenom kišom, uglavnom na sjevernom dijelu, dok će tijekom sljedećeg tjedna kiša, pljuskovi i grmljavina zahvatiti i južne krajeve. Vjetar će biti umjeren i jak jugo, koje će se okretati na južni i jugozapadni smjer, a u utorak će zapuhati bura uz pad temperature.