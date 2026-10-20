Talijanske vlasti odlučile su o slanju dodatnih vojnika u Milano kako bi se spriječili daljnji nemiri, a premijerka Meloni najavila je oštar odgovor na nasilne prosvjede koji su izbili tijekom vikenda.
Dodatnih 500 vojnika kreće za Milano. Protesti postali nasilni, privedeno je više od 270 ljudi!
Talijanska vojska planira poslati dodatnih petsto vojnika u Milano, financijsku prijestolnicu Italije koja je tijekom vikenda bila žarište nasilnih prosvjeda protiv visokih troškova života.
POGLEDAJTE GALERIJU: Kaos u Francuskoj
Odluka je donesena u ponedjeljak na kriznom sastanku premijerke Giorgie Meloni, piše dpa. Dodatni vojnici šalju se kako bi se spriječili daljnji nemiri u središtu sjevernog talijanskog grada.
Vojna misija imena 'Sigurne ulice' na snazi je od 2008. godine - vojnici u sklopu nje pružaju potporu policiji u nadzoru velikih urbanih središta i osjetljivih objekata.
Talijanske vlasti razmatraju i uvođenje policijskog sata za određene dijelove grada. Meloni je najavila oštar odgovor na nemire u Milanu i nekoliko drugih gradova.
Neredi u tom gradu izbili su tijekom vikenda nakon što početka mirnih prosvjeda protiv visokih troškova života i različitih zakonodavnih planova vlade.
Na središnjem Trgu Duomo i u njegovoj okolici pretežito mladi ljudi, maskirani i odjeveni u crno, razbijali su izloge te pljačkali trgovine i supermarkete.
Privedeno je više od 270 osoba, većinom maloljetnika. Pet mladih osoba zadržano je u pritvoru.
Prema navodima dužnosnika, u Milanu je ozlijeđeno najmanje četrnaest pripadnika snaga sigurnosti.