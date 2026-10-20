Dodatnih 500 vojnika kreće za Milano. Protesti postali nasilni, privedeno je više od 270 ljudi!

Talijanska vojska planira poslati dodatnih petsto vojnika u Milano, financijsku prijestolnicu Italije koja je tijekom vikenda bila žarište nasilnih prosvjeda protiv visokih troškova života.

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Odluka je donesena u ponedjeljak na kriznom sastanku premijerke Giorgie Meloni, piše dpa. Dodatni vojnici šalju se kako bi se spriječili daljnji nemiri u središtu sjevernog talijanskog grada.

Vojna misija imena 'Sigurne ulice' na snazi je od 2008. godine - vojnici u sklopu nje pružaju potporu policiji u nadzoru velikih urbanih središta i osjetljivih objekata.

Talijanske vlasti razmatraju i uvođenje policijskog sata za određene dijelove grada. Meloni je najavila oštar odgovor na nemire u Milanu i nekoliko drugih gradova.

Neredi u tom gradu izbili su tijekom vikenda nakon što početka mirnih prosvjeda protiv visokih troškova života i različitih zakonodavnih planova vlade.

Na središnjem Trgu Duomo i u njegovoj okolici pretežito mladi ljudi, maskirani i odjeveni u crno, razbijali su izloge te pljačkali trgovine i supermarkete.

Privedeno je više od 270 osoba, većinom maloljetnika. Pet mladih osoba zadržano je u pritvoru.

Prema navodima dužnosnika, u Milanu je ozlijeđeno najmanje četrnaest pripadnika snaga sigurnosti.