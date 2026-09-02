Predsjednik parlamenta RS-a: 'Objavljen je rat Republici Srpskoj, iza svega stoje stranci'

Stevandić je to kazao nakon sjednice odbora za ustavna pitanja parlamenta RS od kojega je Ustavni sud BiH tražio očitovanje o zahtjevu za ocjenu ustavnosti veta kojim su u RS pokušali osporiti imenovanje novih članova Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika BiH. Predsjedništvo BiH je glasovima Denisa Bećirovića i Željka Komšića uz domaće članove u to povjerenstvo imenovalo i strane stručnjake što je članica državnog vrha iz RS Željka Cvijanović ocijenila štetnim po vitalni interes Srba pa je uložila veto a u tome ju je naknadno podržao entitetski parlament.

Zahtjev za ispitivanje ustavnosti takve odluke podnio je predsjedatelj Predsjedništva BiH Bećirović uz obrazloženje kako imenovanje članova ovog povjerenstva nije pitanje vanjske politike pa na njega ne može biti uložen veto.

"Ovo je objava rata Republici Srpskoj, problematizira se veto, koji je ustavna kategorija. Dva razloga su za to, mržnja - to vidimo i kroz brojne prijave zbog izraza sućuti zbog smrti generala Mladića", izjavio je Stevandić koji je poznat po radikalnim izjavama i nemilosrdnim verbalnim obračuna s političkim protivnicima.

Iz Tužiteljstva BiH u utorak su potvrdili kako su dobili na tisuće prijava protiv osoba koje su na različite načine veličale Mladića nakon što je objavljena vijest o njegovoj smrti te su najavili kako će sve te prijave biti pozorno ispitane.

Za veličanje osuđenika za ratne zločine u BiH se može dobiti kazna zatvora do pet godina.

Za Stevandića je pak sve to dio organiziranih napada na RS s ciljem njezina rušenja a tvrdi kako je na djelu urota smišljena u inozemstvu.

"Smatram da postoji vanjski utjecaj. I strani sponzori koji su Bošnjacima rekli da idu do kraja, da dođe do sukoba", kazao je Stevandić novinarima uz zaključak kako je sve to u biti "objava rata RS-u koju je isposlovao bošnjački član Predsjedništva BiH".